Βολουδάκη για συνθήματα: «Θα συνέβαινε σαν την Βάγια Νέστορα, αν τους κάτσει δολοφονία οκ»

«Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν με βάση τις πιθανότητες, δεν τους ένοιαζε αν ήταν κάποιος μέσα»

Μάνος Χατζηγιάννης

Βολουδάκη για συνθήματα: «Θα συνέβαινε σαν την Βάγια Νέστορα, αν τους κάτσει δολοφονία οκ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Σέβη Βολουδάκη κατήγγειλε απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της, που υποδηλώνουν κίνδυνο δολοφονίας, παρομοιάζοντάς τα με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
  • Τα συνθήματα περιλαμβάνουν απειλές όπως «ΘΑΝΑΤΟΣ» και αναφορές σε επιθέσεις με γκαζάκια, δείχνοντας αδιαφορία για την πιθανότητα θανάτου.
  • Η υφυπουργός τόνισε ότι δεν φοβάται και θα συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά της με συνέπεια και αποφασιστικότητα.
  • Κυβερνητικά και κομματικά στελέχη καταδίκασαν τις επιθέσεις ως οργανωμένο εκφοβισμό και επίθεση κατά της Δημοκρατίας.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η στοχοποίηση πολιτικών με απειλές βίας είναι απαράδεκτη και ότι οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη.
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Ξέσπασε για ακόμη μια μέρα, έπειτα από την επίθεση με εμετικά συνθήματα έξω από το σπίτι της στα Χανιά, η Σέβη Βολουδάκη.

«Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν με βάση τις πιθανότητες, δεν τους ένοιαζε αν ήταν κάποιος μέσα. Τι θα γινόταν αν ήταν κάποιος μέσα και άνοιγε την πόρτα; Θα γινόταν όπως με τη Βάγια Νέστορα. Αν τους κάτσει η δολοφονία οκ, αν όχι δεν τους πειράζει», σχολίασε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Είναι σε κεντρικό σημείο το σπίτι. Το τρομακτικό είναι πως ένα από τα συνθήματα είναι για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Στα σκαλιά του σπιτιού μου έγραψαν σκέτο ΘΑΝΑΤΟΣ. Όπως έγινε με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος. Τις παίρνουν τις πιθανότητες», επανέλαβε.

Tο χρονικό της υπόθεσης

Λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στα σπίτια πολιτευτών της ΝΔ, που κόστισαν τη ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, απειλητικά μηνύματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην Κρήτη.

Η υφυπουργός απάντησε άμεσα με ανάρτησή της στα social media διαμηνύοντας ότι δεν πτοείται:

Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα.

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Κυβερνητικά στελέχη, αλλά και κομματικοί αξιωματούχοι, ο πρόεδρος της Βουλής, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι καταδίκασαν την επίθεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες.

Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη.

Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη.

συνθήματα Βολουδάκη

Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας.
Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή

συνθήματα Βολουδάκη

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