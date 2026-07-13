Δολοφονία Νέστορα: Ο 29χρονος πέταξε το κινητό από το μπαλκόνι όταν έκανε «ντου» η Αντιτρομοκρατική

Ο 29χρονος και η 26χρονη χρησιμοποίησαν ομπρέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους σε βίντεο που εντόπισαν οι Αρχές.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δολοφονία Νέστορα: Ο 29χρονος πέταξε το κινητό από το μπαλκόνι όταν έκανε «ντου» η Αντιτρομοκρατική
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα πήραν προθεσμία για απολογία την Τρίτη 14 Ιουλίου.
  • Ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από το μπαλκόνι κατά τη διάρκεια εφόδου της Αντιτρομοκρατικής, αλλά η συσκευή βρέθηκε ανέπαφη και εξετάζεται.
  • Ο 29χρονος και η 26χρονη χρησιμοποίησαν ομπρέλα για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους σε βίντεο που εντόπισαν οι Αρχές.
  • Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους φυσικούς αυτουργούς και δηλώνει ότι παρέδωσε τα κλειδιά σε φιλικά του πρόσωπα χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και άλλες κακουργηματικές πράξεις.
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Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν κι άλλους εμπλεκόμενους.

Σε ό,τι αφορά στους συλληφθέντες, ο 29χρονος όταν κατάλαβε ότι ο κλοιός έχει σφίξει για τα καλά κι ότι είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, προσπάθησε να εξαφανίσει τα ηλεκτρονικά του ίχνη.

Όταν η Αντιτρομοκρατική έκανε «ντου» στο κρησφύγετο, ο 29χρονος φέρεται να πέταξε το κινητό του από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν, επιχειρώντας να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία. Ωστόσο, η συσκευή εντοπίστηκε ανέπαφη αι έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση.

Χρησιμοποιούσαν ομπρέλα για να μην φανούν τα χαρακτηριστικά τους

Εξάλλου, σε ένα από τα εκατοντάδες βίντεο που ανέλυσαν οι Αρχές για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, φαίνεται ο 29χρονος να χρησιμοποιεί ομπρέλα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να καταγραφούν από κάποια κάμερα τα χαρακτηριστικά τόσο του ίδιου όσο και της 26χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις Αρχές, η εν λόγω ομπρέλα εντοπίστηκε στο κρησφύγετο κι έχει αποσταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Βαρύ κατηγορητήριο, την Τρίτη οι απολογίες

Την ίδια ώρα, οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και σειρά ακόμη κακουργηματικών πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το περασμένο Σάββατο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου.

Ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, αλλά και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως επιχειρησιακό ορμητήριο.

Τι ισχυρίστηκε ο 24χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο άτομα που θεωρούνται φυσικοί αυτουργοί κρατούν το στόμα τους κλειστό, ωστόσο ο 24χρονος θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του.

Ο 24χρονος που συνελήφθη υποστήριξε στις Αρχές: «Εγώ παρέδωσα τα κλειδιά του ακινήτου​ σε φιλικά μου πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Δεν γνώριζα τις προθέσεις τους και ότι θα τα δώσουν σε άλλους. Δεν έδωσα τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Δεν τους γνωρίζω καν. Θα εξηγήσω τα πάντα στην ανακρίτρια».

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