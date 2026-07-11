Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες των δύο άλλων χτυπημάτων στα σπίτια των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
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Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ, τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της κι άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία γυναίκα 26 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί την προηγούμενη μέρα, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η γυναίκα μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, έπειτα από δημόσια καλέσματα που απηύθυναν το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης καθώς και άλλη μία αναρχική ομάδα της πόλης.

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Επίσης, έξω από τα δικαστήρια έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ αυτών και διμοιρίες των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν εντάσεις ή επεισόδια.

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

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