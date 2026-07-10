Στα Χανιά η μία από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία Νέστορα - Το λάθος που τους πρόδωσε

Τρεις είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες για την δολοφονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας.

Η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη κι ένα στην Κρήτη για το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου σε σπίτια τριών πολιτευτών της ΝΔ.

Η συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στα ίχνη τριών προσώπων:

Μιας 26χρονης στην Παλαιόχωρα Χανίων, ενός 29χρονου στη Θεσσαλονίκη και ένας ακόμα άνδρας, ημεδαπός, ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι αμέσως μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου φέρεται να είχε καταφύγει για να ξεφύγει από τις Αρχές. Έχει έντονη δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ το 2022 είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».

Επίσης γνωστός στις Αρχές είναι ο 29χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με ενεργή παρουσία στον αναρχικό χώρο της πόλης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί δύο φορές, το 2015 και εντός του τρέχοντος.

Δύο διαφορετικές ομάδες έκαναν τις επιθέσεις

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας προκύπτει ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις οργανώθηκαν από διαφορετικούς πυρήνες.

Άλλη ομάδα φέρεται να εκτέλεσε τα δύο πρώτα χτυπήματα και διαφορετική (στην οποία συμμετείχαν η 26χρονη και ο 29χρονος) πραγματοποίησε την τρίτη επίθεση.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποδείχθηκε θανατηφόρα, καθώς από το ωστικό κύμα των εκρήξεων έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Το λάθος που τους πρόδωσε

Οι δράστες φέρεται να είχαν βρεθεί στο σημείο τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα, προχωρώντας σε λεπτομερή χαρτογράφηση και κατόπτευση της οικίας για να οργανώσουν το χτύπημα.

Η Αντιτρομοκρατική προχώρησε στις συλλήψεις χωρίς να περιμένουν την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στις επιθέσεις. Ο βασικός λόγος της επίσπευσης ήταν ο φόβος διαφυγής των υπόπτων, καθώς η 26χρονη είχε ήδη μετακινηθεί στην Κρήτη επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη της. Οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό περαιτέρω πειστηρίων.

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