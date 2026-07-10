Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση γίνεται σε Θεσσαλονίκη αλλά και Κρήτη σε σπίτια και διάφορα στέκια. Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και η άλλη στη μεγαλόνησο, όπου είχε διαφύγει μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις.

Κατά πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και σε άλλα σημεία της επικράτειας, πέραν της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για τη σύλληψη κι άλλων εμπλεκόμενων.

Το χρονικό των επιθέσεων

Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου οι δράστες χτύπησαν τρεις στόχους, που ήταν σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε 17 λεπτά. Συγκεκριμένα οι δράστες πραγματοποίησαν τις εμπρηστικές επιθέσεις από τις 04:18 π.μ. έως τις 04:35 π.μ..

Οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιους μηχανισμούς με γκαζάκια στις εισόδους πολυκατοικιών όπου διαμένουν στελέχη της κυβερνώσας παράταξης στις περιοχές Ανάληψη, Τούμπα και Πυλαία.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτευτριας Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.

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