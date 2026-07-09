Αφροδίτη Νέστορα: «Σας ευχαριστώ όλους, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος»

Snapshot Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στην Κοζάνη.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρότι νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα, παρευρέθηκε στην κηδεία της μητέρας της με ειδικό όχημα.

Η Αφροδίτη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για να μετακινηθεί παρά τον κίνδυνο για την υγεία της.

Μετά την κηδεία, η Αφροδίτη ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και επέστρεψε στο νοσοκομείο για τη συνέχιση της θεραπείας της. Snapshot powered by AI

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Κοζάνης.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρότι νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα από την ίδια επίθεση, βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της μητέρας της, παρά τις ιατρικές συστάσεις.

Η Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε στην κηδεία με ειδικό όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς τα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια της δεν της επέτρεπαν να περπατήσει.

Η ίδια είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, αποδεχόμενη το ρίσκο της μετακίνησης, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Η συγκινητική της παρουσία, παρά τις σοβαρές φυσικές δυσκολίες, αποτυπώνει τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της.

Μετά την κηδεία, η Αφροδίτη ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν, λέγοντας: «Ευχαριστώ όλους που ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ». Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε στο ειδικό όχημα για να επιστρέψει στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει τη θεραπεία της.

Συγκλονίζει ο επικήδειος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα

Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα, από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε, είπε συγκινημένος ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικήδειο λόγο.

Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα «Γιατί, γιατί, γιατί;». Δεν ήταν μόνο η μεγάλη αδερφή, ήταν μάνα, μας μάζεψε για να σπουδάσουμε, μας τάιζε, ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την αρχοντιά της. Θαυμάζω την αισθητική της στον τρόπο που συμπεριφερόταν. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της μιλούν για μια γυναίκα κόσμημα, χωρίς αλαζονείες, είπε μεταξύ άλλων με φωνή που έσπαγε από συγκίνηση.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, έφτασε στον ιερό ναό ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης.

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