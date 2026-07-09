Αφροδίτη Νέστορα: «Σας ευχαριστώ όλους, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος»

Η Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε στην κηδεία με ειδικό όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς τα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια της δεν της επέτρεπαν να περπατήσει

Δημήτρης Δρίζος

Αφροδίτη Νέστορα: «Σας ευχαριστώ όλους, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος»

Αφροδίτη Νέστορα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στην Κοζάνη.
  • Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρότι νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα, παρευρέθηκε στην κηδεία της μητέρας της με ειδικό όχημα.
  • Η Αφροδίτη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για να μετακινηθεί παρά τον κίνδυνο για την υγεία της.
  • Μετά την κηδεία, η Αφροδίτη ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και επέστρεψε στο νοσοκομείο για τη συνέχιση της θεραπείας της.
Snapshot powered by AI

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Κοζάνης.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παρότι νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα από την ίδια επίθεση, βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της μητέρας της, παρά τις ιατρικές συστάσεις.

Η Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε στην κηδεία με ειδικό όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς τα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια της δεν της επέτρεπαν να περπατήσει.

Η ίδια είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, αποδεχόμενη το ρίσκο της μετακίνησης, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Η συγκινητική της παρουσία, παρά τις σοβαρές φυσικές δυσκολίες, αποτυπώνει τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της.

Μετά την κηδεία, η Αφροδίτη ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν, λέγοντας: «Ευχαριστώ όλους που ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ». Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε στο ειδικό όχημα για να επιστρέψει στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει τη θεραπεία της.

Συγκλονίζει ο επικήδειος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα

Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα, από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε, είπε συγκινημένος ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικήδειο λόγο.

Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα «Γιατί, γιατί, γιατί;». Δεν ήταν μόνο η μεγάλη αδερφή, ήταν μάνα, μας μάζεψε για να σπουδάσουμε, μας τάιζε, ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την αρχοντιά της. Θαυμάζω την αισθητική της στον τρόπο που συμπεριφερόταν. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της μιλούν για μια γυναίκα κόσμημα, χωρίς αλαζονείες, είπε μεταξύ άλλων με φωνή που έσπαγε από συγκίνηση.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, έφτασε στον ιερό ναό ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Καταιγιστικές εξελίξεις - Ένοχοι Λιόλιος και Προμηθέας

14:13ΕΘΝΙΚΑ

Η ΤΠΚ Ρουσσέν στην Ιθάκη: Μετά τον εντοπισμό ουκρανικού drone στη Λευκάδα, πολεμικά πλοία περιπολούν στο Ιόνιο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Σώος ο πιλότος

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Αυξημένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις - Της δίνουν νίκη στο δεύτερο γύρο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Στη Μεταμόρφωση κάνουμε πράξη μια μεγάλη αστική ανάπλαση»

14:07ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan απέκτησε την πιστοποίηση Great Place To Work®

14:05ANNOUNCEMENTS

Η Novibet εξασφαλίζει την πρώτη άδεια από τη νέα Ρυθμιστική Αρχή της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται από το 2021

14:03ANNOUNCEMENTS

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid)

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτά τα προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από 31 Αυγούστου – Δείτε τη λίστα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε καταυλισμό Ρομά

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια Ινδών που πήδηξε από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος και συνελήφθη για εμπρησμό

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές: Δεν άλλαξαν τα δεδομένα για τα F-35 στην Τουρκία, δεν υπάρχει απόφαση από τον Τραμπ

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Νέστορα: «Σας ευχαριστώ όλους, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος»

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο που πυροβόλησαν τον 20χρονο - Οι οπές στον τοίχο δείχνουν πιθανότατα ευθεία βολή

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Νωρίτερα οι πληρωμές

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από κηδεία Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στη βία και την τρομοκρατία»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου

13:13ΥΓΕΙΑ

Από τι πέθανε η Μπόνι Τάιλερ: Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος και συνελήφθη για εμπρησμό

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Σώος ο πιλότος

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτά τα προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από 31 Αυγούστου – Δείτε τη λίστα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

13:13ΥΓΕΙΑ

Από τι πέθανε η Μπόνι Τάιλερ: Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια Ινδών που πήδηξε από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο

11:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κολίνα απαντά στην Αίγυπτο για το γκολ που ακυρώθηκε και το πέναλτι στον Σαλάχ

12:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ, που τραγούδησε το «Total eclipse of the heart», σε ηλικία 75 ετών

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο που πυροβόλησαν τον 20χρονο - Οι οπές στον τοίχο δείχνουν πιθανότατα ευθεία βολή

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Πλήθος κόσμου στην Κοζάνη για το τελευταίο αντίο - Αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε καταυλισμό Ρομά

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στην Ιαπωνία: Διαφώνησαν και της έραψε τα χείλια με βελόνα και κλωστή

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Πυκνός καπνός από τα υλικά που καίγονται

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και μετά... 40άρια - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ