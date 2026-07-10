Δολοφονία Νέστορα: Έτοιμος να διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη ο ένας συλληφθείς, αναζητούνται ακόμα 3

Snapshot Τρεις σκληροί αναρχικοί, δύο άνδρες (29 και 24 ετών) και μία γυναίκα (26 ετών), συνελήφθησαν για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Η 26χρονη γυναίκα, με παρελθόν σε αντιεξουσιαστικές οργανώσεις, εντοπίστηκε στα Χανιά όπου κρυβόταν για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ένας από τους δύο άνδρες είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του για να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και πιθανώς να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα και αναζητά ακόμα τρία άτομα που εμπλέκονται στα χτυπήματα και τους εμπρησμούς. Snapshot powered by AI

Σκληροί αναρχικοί με παρελθόν είναι οι τρεις που συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τα εμπρηστικά χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και για μία γυναίκα 26 ετών που έχει συλληφθεί και στο παρελθόν. Μάλιστα, μετά τα χτυπήματα είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη και κρυβόταν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου φέρεται να είχε καταφύγει για να διαφύγει της σύλληψης. Έχει έντονη δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ είχε εμπλακεί στην οργάνωση «Αναρχική Δράση».

Θα έφευγε κι ο ένας από τους δύο άνδρες

Σε ό,τι αφορά στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν, ο ένας εκ των δύο, είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του, καθώς επικαλέστηκε ένα έκτακτο περιστατικό. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επρόκειτο να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, ενώ πιθανολογείται ότι μπορεί να έφευγε κι από τη χώρα.

Άλλοι τρεις στο κάδρο

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας δεν σταματά με τις τρεις συλλήψεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η Αντιτρομοκρατική αναζητά ακόμα τρία άτομα, που φέρεται να βοήθησαν στα χτυπήματα κι ενδεχομένως κάποιοι εξ αυτών να είχαν και ρόλο στις εμπρηστικές επιθέσεις. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης