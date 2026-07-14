Χρυσοχοΐδης για ντοκουμέντα της Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί»

Snapshot Υπήρχε σημαντικός όγκος υλικού για την υπόθεση Marfin του 2009, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί σωστά στο παρελθόν λόγω λαθών, όπως τόνισε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και η καταδίκη απαιτεί πειστικά τεκμήρια, όχι απλά υποψίες ή e-mail.

Το 2024 η προανάκριση άνοιξε ξανά και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών με τη συμμετοχή της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλεξαν πλήρη στοιχεία και η τύχη των κατηγορουμένων θα κριθεί από τον ανακριτή με βάση το διαθέσιμο υλικό.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το Κράτος Δικαίου λειτουργεί σωστά και θα δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

«Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Υπήρχε αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, ο οποίος όμως έπρεπε να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που αξιοποιούν οι Αρχές. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για τα ντοκουμέντα και τις φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία που οδήγησαν στους υπόπτους της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

«Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα e–mail που λέει για εμάς τους δύο ότι κάναμε κάτι κακό, να καταδικάσει ανθρώπους; Όχι. Άρα, λοιπόν, για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, τεκμήρια και αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά εξετάζει ο ανακριτής και με βάση αυτό το υλικό, θα κριθεί τι θα γίνει η τύχη τους», προσέθεσε, μιλώντας σήμερα (14/07) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να συλλέγουν τα πληρέστερα, κατά το δυνατόν, στοιχεία προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Το 2022, μπήκε στο αρχείο και το 2024 άνοιξε ξανά και η προανάκριση πέρασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, μαζί με αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής και όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ. Όλο αυτό το υλικό πέρασε και στα “χέρια” της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Τα πράγματα είναι απλά. Οι απαντήσεις των κατηγορουμένων θα κριθούν αρμοδίως τις επόμενες μέρες. Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί και λειτουργεί σωστά», τόνισε ακόμη ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Οι αστυνομικοί δεν είναι για να δολοφονούν»

Για την υπόθεση του Άργους και τον θανάσιμο τραυματισμό 20άχρονου από αστυνομικούς, απάντησε ότι «η Αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτήν την καθαρή κουβέντα θέλω να πω και να μην μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν κατηγορούμενοι κι εκεί (σ.σ. και σε αυτήν την υπόθεση) και θα υπάρξει δίκη στην πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Όταν γίνεται, είναι θάνατος και για εμάς, όταν νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο».

«Ακλόνητη δικογραφία, θα έχουμε σύντομα εξελίξεις»

Σχετικά με την επίθεση με γκαζάκια κατά στελεχών στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, σχολίασε ότι «τα στοιχεία είναι αδιάσειστα». «Υπάρχει μία πλήρης δικογραφία, που περιγράφει με πολύ δυνατό τρόπο πώς έδρασαν όλοι αυτοί· είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση και το είχαν δοκιμάσει. Τώρα, ήταν υπόθεση ορισμένων που θεωρούν εξ επαγγέλματος ότι υπερασπίζονται κάποια πράγματα που έχουν στο μυαλό τους και διαπραγματεύονται ανθρώπινες ζωές και φτάσαμε εδώ. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί φαίνεται ότι εμπλέκονται κι άλλοι. Βεβαίως, θα συλληφθούν κι αυτοί που επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά», συμπλήρωσε.

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