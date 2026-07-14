Χρυσοχοΐδης: «Ένοικοι της κατάληψης Rosa Nera είναι οι δράστες της επίθεσης στη Βολουδάκη»

Snapshot Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατήγγειλε ότι οι δράστες της επίθεσης στη Μαρία Βολουδάκη συνδέονται με την κατάληψη Rosa Nera στα Χανιά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες συνδέονται με την κατάληψη Rosa Nera στα Χανιά.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, οι εμπλεκόμενοι στην επίθεση είναι ένοικοι της κατάληψης Rosa Nera στην Κρήτη.

«Ένοικοι της κατάληψης της Rosa Nera στην Κρήτη είναι οι δράστες της Βολουδάκη στην Κρήτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της έρευνας, ωστόσο η δήλωσή του έρχεται ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους.