Εμπρησμός Marfin: «Σκευωρία η δικογραφία», λένε οι δικηγόροι των συλληφθέντων

Ο ένας εκ των συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin

Snapshot Οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων αμφισβητούν τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin.

Η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου χαρακτήρισε τη δικογραφία «σκευωρία».

Τονίστηκε επίσης, ότι το 2020 υπήρξε ανώνυμο τηλεφώνημα που κατονομάζει άλλα άτομα ως υπεύθυνα για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin, αμφισβήτησαν σε συνέντευξη Τύπου οι δικηγόροι τους.

Ανάμεσα σε άλλα, Άννυ Παπαρρούσου, δικηγόρος δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση -ανάμεσά τους και η 46χρονη που συνελήφθη στο Gatwick του Λονδίνου σήμερα- δήλωσε πως η δικογραφία είναι «σκευωρία».

Σύμφωνα δε με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων, «υπάρχει έκθεση στη δικογραφία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, που αναφέρει ότι οι δράστες “δεν ταυτοποιούνται”».

Παράλληλα, κατά τη συνέντευξη Τύπου, τονίστηκε πως και το 2020 υπήρξε ανώνυμο τηλεφώνημα στις αρχές για την υπόθεση της Marfin, όπου κατονομάζονταν άλλα άτομα από τους συλληφθέντες.

H Άννυ Παπαρρούσου, ο Θανάσης Καμπαγιάννης και ο Δημήτρης Κατσαρής, ζήτησαν από την αστυνομία να εντοπίσει και να λάβει κατάθεση από τον αποστολέα του mail που φέρεται να οδήγησε στις συλλήψεις των τριών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διέψευσε τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες περί ανώνυμου μηνύματος.

Οι ίδιοι υποστήριξαν πως «δεν είναι μια δεμένη υπόθεση», τονίζοντας πως «όσα διαρρέονται είναι ψέματα». Μάλιστα, έκαναν λόγο για «επικοινωνιακό παιχνίδι πριν από τις εκλογές».

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