Marfin: Την Τρίτη θα εξεταστεί το αίτημα έκδοσης της 46χρονης – Τι αναφέρει η βρετανική αστυνομία

Παρουσιάζεται την Τρίτη ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα η 46χρονη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Marfin: Την Τρίτη θα εξεταστεί το αίτημα έκδοσης της 46χρονης – Τι αναφέρει η βρετανική αστυνομία
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου με διεθνές ένταλμα για εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin το 2010.
  • Την Τρίτη 14 Ιουλίου θα παρουσιαστεί ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής της στην Ελλάδα.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό και μαρτυρίες που τη συνδέουν με την επίθεση, ενώ φέρεται να είχε ρόλο στην προμήθεια των εμπρηστικών μηχανισμών.
  • Παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία δύο ακόμη υπόπτων που συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίησή τους.
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Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την εμπρηστική επίθεση με βόμβες μολότοφ στην Marfin επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα στοιχεία των αρχών για την 46χρονη

Η 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στον οδό Σταδίου, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργαζόταν σε ένα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και δη στo Gatwick, ενώ διέμενε στο Μπράιτον.

Οι βρετανικές Αρχές την συνέλαβαν, καθώς ήταν ενεργή η ερυθρά αγγελία και την έχουν θέσει υπό κράτηση. Ήδη έχουν γίνει οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω γυναίκα, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε εκφράσει την επιθυμία να προσέλθει ενώπιον των Αρχών έτσι ώστε να παράσχει εξηγήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ, από το οποίο οι συνεργοί της προμηθεύονταν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς πριν από την επίθεση. Επιπλέον, η γυναίκα φέρεται να απεικονίζεται σε φωτογραφικό υλικό που εντοπίστηκε το 2020 σε γιάφκα γνωστού αντιεξουσιαστή.

Άλλοι δύο κουκουλοφόροι στο κάδρο

Εν τω μεταξύ, άγνωστη παραμένει η ταυτότητα δύο κουκουλοφόρων από την ομάδα των πέντε που κατηγορούνται ότι έκαψαν την Marfin. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών, να είναι εκείνος που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό του κτηρίου της Marfin, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έριξε εύφλεκτο υλικό, συμβάλλοντας στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έλεγχοι στις κατοικίες των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Καισαριανή, παρουσία των συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με την εμπρηστική επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει πειστήρια που να οδηγούν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

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