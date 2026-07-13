Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

Είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει πρόθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις.

Μιχάλης Παπαδάκος

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν
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  • Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Η γυναίκα ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την επομένη της επίθεσης και είναι μητέρα δύο παιδιών.
  • Είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει πρόθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις.
  • Οι βρετανικές Αρχές συνέλαβαν τη γυναίκα μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης και πλέον κρατείται στην Αγγλία.
  • Θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα.
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Σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου συνελήφθη η 46χρονη, για την οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται ότι ήταν μία από τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010.

Η 46χρονη από την επομένη κιόλας της επίθεσης, είχε φύγει για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διαμένει έκτοτε και συνέχισε τη ζωή της. Σήμερα είναι μητέρα δύο παιδιών και συνεχίζει να ζει στο ΗΒ.

Όταν εκδόθηκε το σχετικό ένταλμα σύλληψης, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να έρθει στην Ελλάδα και να παράσχει εξηγήσεις.

Ωστόσο, εκκρεμούσε το σχετικό ένταλμα σύλληψης. Όταν διαπίστωσαν οι βρετανικές Αρχές ότι επρόκειτο για καταζητούμενη, τη συνέλαβαν και πλέον κρατείται από την αγγλική αστυνομία. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας.

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