Marfin: Στα σακίδια κρύβονται τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών

Snapshot Η τεχνολογία και η ανάλυση ψηφιακού υλικού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων για την υπόθεση Marfin.

Τα προσωπικά σακίδια με μοναδικά χαρακτηριστικά αποτέλεσαν το «κλειδί» για την αναγνώριση των δύο ανδρών στα επεισόδια.

Φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές των συλληφθέντων, που είχαν κατασχεθεί πριν από χρόνια, επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στον τόπο της τραγωδίας.

Μαρτυρίες τοποθετούν τον πρώτο κατηγορούμενο ως δράστη που έσπασε την τζαμαρία, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έδινε οδηγίες στην επίθεση.

Υπάρχει ένταλμα σύλληψης για γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στη μεταφορά αντικειμένων, χωρίς όμως αποδείξεις ότι πέταξε κάτι προς την τράπεζα. Snapshot powered by AI

Σημαντικές λεπτομέρειες για τα στοιχεία που οδήγησαν στις πρόσφατες συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με την τεχνολογία να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, τα «κλειδιά» της έρευνας που πρόδωσαν τους υπόπτους ήταν τα προσωπικά τους σακίδια, τα οποία έφεραν μοναδικά, επίκτητα χαρακτηριστικά.

Οι Aρχές, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία, κατάφεραν να αναβαθμίσουν την ευκρίνεια φωτογραφικού υλικού από τη στιγμή των επεισοδίων. Στην περίπτωση του πρώτου κατηγορουμένου, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στον ιμάντα του σακιδίου του χειροποίητα ζωγραφισμένα σύμβολα, καθώς και ένα διακριτό κόκκινο μοτίβο στο κέντρο του σάκου, στοιχεία μοναδικά που προστέθηκαν μετά την αγορά της. Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποκάλυψαν ένα σακίδιο με μεταλλικά πρόσθετα στα κορδόνια και στη βάση του, καθώς και ιδιαίτερα παπούτσια.

Το κρίσιμο εύρημα της Αντιτρομοκρατικής ήταν ο εντοπισμός των ίδιων ακριβώς σακιδίων σε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές των συλληφθέντων, τραβηγμένες πριν από τα επεισόδια και τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το πολύτιμο αυτό υλικό είχε κατασχεθεί πριν από περίπου έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι προσώπου καταδικασμένου για τρομοκρατία.

Η επεξεργασία του υλικού συνδυάστηκε με τις μαρτυρίες της τότε εποχής, οι οποίες τοποθετούν με ακρίβεια τους δύο άνδρες στον τόπο της τραγωδίας. Συγκεκριμένα, μάρτυρες είχαν υποδείξει τον άνδρα με το κόκκινο έμβλημα στο σακίδιο ως το άτομο που έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της Marfin, ανοίγοντας τον δρόμο για να πέσουν οι μολότοφ και τα εύφλεκτα υγρά. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, ο δεύτερος κατηγορούμενος, με τα μεταλλικά εξαρτήματα στη σάκα, περιγράφεται από μάρτυρες να δίνει οδηγίες στο σημείο της επίθεσης.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για μια γυναίκα σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια έχει ήδη επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας αθώα και προαναγγέλλοντας την επιστροφή της στην Ελλάδα. Αν και οι τότε μαρτυρίες την τοποθετούν δίπλα στην ομάδα των δραστών να μεταφέρει αντικείμενα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μαρτυρικό υλικό που να αποδεικνύει ότι προέβη σε ρίψη κάποιου αντικειμένου προς το κτήριο της τράπεζας.

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