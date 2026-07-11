Marfin: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συλληφθέντες – Ξεσπά επιζήσασα: «Να αποκαλυφθούν οι δράστες»

Πήραν προθεσμία για την Τρίτη οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία κατά συρροή – Επιστρέφει από τη Βρετανία 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Marfin: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συλληφθέντες – Ξεσπά επιζήσασα: «Να αποκαλυφθούν οι δράστες»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για την πυρπόληση της Marfin το 2010, που οδήγησε στον θάνατο τριών ατόμων.
  • Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και έχουν λάβει προθεσμία για απολογία.
  • Η υπεράσπιση αμφισβητεί τη νομική υπόσταση της δικογραφίας, επικαλούμενη προβλήματα με τη χρήση τεχνολογικού λογισμικού και την αυθεντικότητα ανώνυμου email.
  • Οι επιζώντες της τραγωδίας εκφράζουν επιφυλάξεις και ζητούν αποδείξεις πριν κρίνουν, ενώ ζητούν παραδειγματική τιμωρία αν επιβεβαιωθεί η ενοχή.
  • Μια 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.
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Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Marfin, 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της τράπεζας οδηγώντας σε φρικτό θάνατο την Παρασκευή Ζούλια, τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη και την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου. Έπειτα από συντονισμένες έρευνες σε Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κυψέλη, Γαλάτσι και Μαρούσι, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα, αντιμετωπίζοντας ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, μια 46χρονη γυναίκα που επίσης κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές και επιστρέφει στη χώρα από τη Μεγάλη Βρετανία.

«Διάτρητη» δικογραφία βλέπει η υπεράσπιση

Στον αντίποδα, η συνήγορος των κατηγορουμένων αμφισβητεί ανοιχτά τα στοιχεία των Αρχών, κάνοντας λόγο για μια δικογραφία που στερείται νομικής υπόστασης. Η δικηγόρος εστιάζει τις ενστάσεις της στη χρήση ειδικού τεχνολογικού λογισμικού, αλλά και σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που αποτέλεσε το έναυσμα για τις έρευνες της Αστυνομίας.

«Καταλαβαίνουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Παπαρρούσου, ενώ αναφορικά με το επίμαχο email που έφτασε στις Αρχές, υπογράμμισε: «Δεν έχει ελέγχει ως προς τον αποστολέα του. (…) Παράνομο αποδεικτικό μέσο γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την αυθεντικότητα και την εγκυρότητά του». Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι εντολείς της αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Επιφυλακτικοί οι επιζώντες της τραγωδίας

Η είδηση των συλλήψεων ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στους επιζώντες, οι οποίοι ωστόσο εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Η Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δήλωσε καταβεβλημένη από την επιστροφή των εφιαλτικών αναμνήσεων, συμπληρώνοντας πως αν επιβεβαιωθεί με απτά στοιχεία η ενοχή τους, ζητά την παραδειγματική τους τιμωρία ως μια ελάχιστη ηθική δικαίωση.

«Το πρώτο συναίσθημα είναι η ταραχή και η αναστάτωση που νιώθεις», λέει η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη για τα νέα στοιχεία, μιλώντας στο MEGA. «Μετά άρχισα να σκέφτομαι λογικά. Αναζήτησα ποια είναι η αφορμή ότι έχουμε εξελίξεις και έχουν προκύψει καινούργια στοιχεία. Έμαθα ότι προέκυψε ένα email. Μου δημιούργει έκπληξη, απορία και δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Γιατί βρέθηκε τώρα κάποιος, για ποιον λόγο θέλει τώρα να αποκαλύψει;». «Δεν με πείθει. Έχω κενά», λέει η ίδια σημειώνοντας: «Θέλω να δω στοιχεία που να ακουμπάνε στη λογική μου, να είναι βάσιμα». «Εμείς θέλουμε να αποκαλυφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν εκεί που πρέπει να οδηγηθούν, δηλαδή στη φυλακή», καταλήγει.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ηλίας Μπούρης, ο οποίος είχε σώσει συναδέλφους του μέσα από τις φλόγες, σημειώνοντας ότι περιμένει να δει την επίσημη τοποθέτηση της Αστυνομίας καθώς η ξαφνική αυτή εξέλιξη έρχεται 16 χρόνια μετά την τραγωδία.

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