Marfin: Το ανώνυμο email με τα 8 ονόματα που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση έπειτα από 16 χρόνια

Snapshot Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση Marfin μετά από δύο συλλήψεις και την αναζήτηση μίας καταζητούμενης στη Βρετανία.

Η φονική επίθεση του 2010 εκτελέστηκε από πενταμελή ομάδα, με έναν δράστη να παραμένει άγνωστος.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε από ανώνυμο email το 2026 που περιείχε οκτώ ονόματα υπόπτων με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Η ταυτοποίηση των υπόπτων επιτεύχθηκε μέσω συνδυασμού αδημοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού ξένων φωτορεπόρτερ και εξειδικευμένου λογισμικού ψηφιακής ανάλυσης.

Οι τρεις βασικοί ύποπτοι αρνούνται την εμπλοκή τους, αλλά τα ψηφιακά στοιχεία και οι μαρτυρίες τους συνδέουν με τη δολοφονική επίθεση που προκάλεσε τρεις νεκρούς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του λεγόμενου «ελληνικού FBI») για την τραγωδία της Marfin, καθώς οι Αρχές δεν σταματούν στις δύο πρόσφατες συλλήψεις. Υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πλευρά της υπόθεσης, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο εντοπισμός μιας 46χρονης γυναίκας η οποία διαφεύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται η δράση μιας πενταμελούς «ομάδας κρούσης» που πραγματοποίησε τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Μέχρι στιγμής, χωρίς ταυτοποίηση παραμένει ένας εκ των δραστών, ο οποίος φαίνεται να πετάει τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το ανώνυμο email με τα 8 ονόματα και οι ρόλοι των δραστών

Η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, όταν ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) έφτασε στα γραφεία του «ελληνικού FBI». Το συγκεκριμένο μήνυμα περιείχε τα ονοματεπώνυμα οκτώ ατόμων, υποδεικνύοντάς τα ως τους φυσικούς αυτουργούς του εμπρησμού. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονταν άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν, ορισμένα από τα οποία είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για απαγωγές και κάποιοι για ενέργειες που σχετίζονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Από τη λίστα αυτών των οκτώ ατόμων προέκυψαν οι δύο συλλήψεις, καθώς και η ταυτοποίηση της 46χρονης που καταζητείται εκτός συνόρων.

Το λογισμικό της ΕΛ.ΑΣ. και το υλικό των ξένων φωτορεπόρτερ

Καταλυτικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η συνδρομή ξένων φωτορεπόρτερ, οι οποίοι είχαν καλύψει τα δραματικά επεισόδια του 2010. Οι επαγγελματίες παρέδωσαν στις Αρχές νέο, αδημοσίευτο οπτικοακουστικό υλικό. Οι αναλυτές της Αστυνομίας, συνδυάζοντας το υλικό αυτό με νεότερα ευρήματα, έκαναν χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ψηφιακής ανάλυσης. Η συγκριτική αυτή μελέτη επέτρεψε την πλήρη ταυτοποίηση των υπόπτων.

Παράλληλα, το «ελληνικό FBI» έχει στη διάθεσή του τις καταθέσεις εννέα βασικών μαρτύρων. Πρόκειται για ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα από απόσταση αναπνοής και έχουν δώσει στις Αρχές εξαιρετικά λεπτομερείς περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά, τις κινήσεις αλλά και τον ρουχισμό της ομάδας των κουκουλοφόρων.

Από την πλευρά τους, και οι τρεις βασικοί ύποπτοι δηλώνουν αθώοι και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, οι διωκτικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι τα ψηφιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ξεκάθαρα τη συμμετοχή τους στη δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

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