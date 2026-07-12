Marfin - Νέες αποκαλύψεις: Οι 12 ύποπτοι και το σακίδιο «κλειδί» - Ποιος είναι ο «ψηλός - Ύποπτος 8»

Snapshot Η Κρατική Ασφάλεια αξιοποίησε σύγχρονες τεχνολογίες και παλαιό υλικό για να ταυτοποιήσει υπόπτους στην υπόθεση Marfin, 16 χρόνια μετά το συμβάν.

Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν πλήρως, συμπεριλαμβανομένου ενός 42χρονου γνωστού ως «Ψηλός», μιας 46χρονης που ζει στο Μπράιτον και ενός 42χρονου εναεριστή του ΟΑΚΑ.

Σοβαρά αστυνομικά σφάλματα και εσωτερικές αντιπαλότητες καθυστέρησαν την υπόθεση για πάνω από μια δεκαετία.

Το 2013 είχαν συλληφθεί και αθωωθεί δύο άτομα που προσομοίαζαν στους δράστες, ενώ το 2019 η υπόθεση πάγωσε λόγω προσωπικών έριδων στην ΕΛ.ΑΣ.

Η παραγραφή των αδικημάτων πλην ανθρωποκτονίας πριν από 1,5 χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε ατιμωρησία όσους κατηγορούνται για συνέργεια ή ηθική αυτουργία. Snapshot powered by AI

Σημαντική τροπή που οδηγεί στις πρώτες συλλήψεις για την τραγωδία της Marfin σημειώνεται 16 χρόνια μετά το συμβάν, καθώς η Κρατική Ασφάλεια άναψε το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση ενός πλούσιου προανακριτικού υλικού. Όπως αποκαλύφθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο συνδυασμός παλαιών φωτογραφιών, βίντεο και μαρτυριών με τις σύγχρονες τεχνολογίες των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων επέτρεψε στις Αρχές να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές των κατηγορουμένων, αλλά και τις σοβαρές αστυνομικές αστοχίες που κράτησαν την υπόθεση στο σκοτάδι για πάνω από μιάμιση δεκαετία.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε ουσιαστικά το 2019, όταν η Κρατική Ασφάλεια ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση του οπτικοακουστικού υλικού από όλα τα στάδια της δολοφονικής επίθεσης. Από την ανάλυση προέκυψε ότι μια ομάδα 12 ατόμων είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες: επτά άτομα επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» και πέντε κινήθηκαν προς τη Marfin. Αν και αρχικά οι ύποπτοι είχαν κωδικοποιηθεί με αριθμούς, μια σειρά από γεγονότα οδήγησε στην ταυτοποίησή τους. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε μια μαρτυρία που κατονόμαζε μια 46χρονη γυναίκα, καθώς και ένα ανώνυμο email που έφτασε τον Απρίλιο του 2026 στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, περιλαμβάνοντας οκτώ ονοματεπώνυμα.

Οι έρευνες στράφηκαν γύρω από έναν 48χρονο γνωστό αντιεξουσιαστή από τη Θεσσαλονίκη—πρώην συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή Μυλωνά, ο οποίος είχε συλληφθεί από την Αντιτρομοκρατική τον Σεπτέμβριο του 2020. Στον φορητό υπολογιστή της συντρόφου του εντοπίστηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 2019, όπου τρία άτομα φορούσαν ρούχα που προσομοίαζαν με αυτά των δραστών της Marfin. Το στοιχείο-κλειδί, ωστόσο, ήταν ένα μοναδικό σακίδιο πλάτης με μια χειροποίητη ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Το υλικό αναλύθηκε με ειδικό λογισμικό στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, δίνοντας ονόματα στα νούμερα των υπόπτων πριν από τρεις εβδομάδες.

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, τρία πρόσωπα θεωρούνται πλήρως ταυτοποιημένα. Ο πρώτος είναι ο «Ύποπτος 8», γνωστός ως ο «Ψηλός». Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα ύψους 1,91 μ., γόνο εύπορης οικογένειας με επιχειρηματική δραστηριότητα ετήσιου τζίρου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα εργαστήρια, είναι ο άνθρωπος που κρατούσε το χαρακτηριστικό σακίδιο και έσπασε το τζάμι της τράπεζας με βαριοπούλα.

Η δεύτερη ταυτοποιημένη είναι η «Ύποπτη 10», μια 46χρονη γυναίκα που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, είναι μητέρα δύο παιδιών και εργάζεται στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. Η ίδια δηλώνει αθώα και, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, έρχεται στην Ελλάδα για να παραδοθεί. Στα βίντεο εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στον «Ψηλό» και σε έναν ακόμη αταυτοποίητο δράστη, ο οποίος πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας και αποτελεί τον επόμενο άμεσο στόχο των Αρχών. Την τριάδα συμπληρώνει ο «Ύποπτος 11», ένας 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ με παρελθόν σε καταλήψεις των Εξαρχείων και στα Προσφυγικά, ο οποίος φαίνεται να λειτουργούσε ως καθοδηγητής της ομάδας, δίνοντας οδηγίες στους υπόλοιπους.

Η πολυετής καθυστέρηση της υπόθεσης αποδίδεται σε μια αλληλουχία σοβαρών σφαλμάτων. Το 2010 σημειώθηκαν σημαντικές ολιγωρίες στη συλλογή του οπτικού υλικού, στη λήψη καταθέσεων και στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Το 2013 συνελήφθησαν δύο άτομα που απλώς προσομοίαζαν στους δράστες και αθωώθηκαν ομόφωνα τρία χρόνια μετά. Ακόμη και το 2019, όταν υπήρχαν πλέον επαρκή στοιχεία και η κατάθεση για την 46χρονη, προσωπικές έριδες και αντιπαλότητες μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. «πάγωσαν» εκ νέου τις διαδικασίες. Η κωλυσιεργία αυτή έχει και νομικές συνέπειες. Καθώς πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα πλην αυτού της ανθρωποκτονίας, όσοι αντιμετωπίσουν κατηγορίες μόνο για συνέργεια ή ηθική αυτουργία, όπως ενδέχεται να συμβεί με τους υπόπτους 10 και 11, είναι πολύ πιθανό να μην εκτίσουν τελικά ποινή.

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