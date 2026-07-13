Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη

Η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα μετά την επίθεση, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και διέμενε στο Μπράιτον

Μιχάλης Παπαδάκος

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Marfin το 2010 συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργαζόταν.
  • Η γυναίκα είχε φύγει από την Ελλάδα μετά την επίθεση, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και διέμενε στο Μπράιτον.
  • Οι βρετανικές Αρχές την κρατούν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol και αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα.
  • Νέο υλικό που κατασχέθηκε σε έρευνες σε δύο συλληφθέντες εξετάζεται για στοιχεία σχετικά με την υπόθεση Marfin και άλλες πιθανές υποθέσεις.
  • Η ταυτότητα δύο άλλων κουκουλοφόρων που συμμετείχαν στον εμπρησμό παραμένει άγνωστη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίησή τους.
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Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη, η οποία αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία από τις ελληνικές Αρχές για την εμπρηστική επίθεση με βόμβες μολότοφ στην Marfin το 2010 προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ατόμων.

Η 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στον οδό Σταδίου, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργαζόταν σε ένα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και δη στo Gatwick, ενώ διέμενε στο Μπράιτον.

Οι βρετανικές Αρχές την συνέλαβαν, καθώς ήταν ενεργή η ερυθρά αγγελία και την έχουν θέσει υπό κράτηση. Ήδη έχουν γίνει οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω γυναίκα, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε εκφράσει την επιθυμία να προσέλθει ενώπιον των Αρχών έτσι ώστε να παράσχει εξηγήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ, από το οποίο οι συνεργοί της προμηθεύονταν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς πριν από την επίθεση. Επιπλέον, η γυναίκα φέρεται να απεικονίζεται σε φωτογραφικό υλικό που εντοπίστηκε το 2020 σε γιάφκα γνωστού αντιεξουσιαστή.

Άλλοι δύο κουκουλοφόροι στο κάδρο

Εν τω μεταξύ, άγνωστη παραμένει η ταυτότητα δύο κουκουλοφόρων από την ομάδα των πέντε που κατηγορούνται ότι έκαψαν την Marfin. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών, να είναι εκείνος που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό του κτηρίου της Marfin, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έριξε εύφλεκτο υλικό, συμβάλλοντας στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έλεγχοι στις κατοικίες των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Καισαριανή, παρουσία των συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με την εμπρηστική επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει πειστήρια που να οδηγούν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

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