Χειροπέδες σε δύο Τούρκους: Επιχείρησαν να περάσουν 50 όπλα-φαντάσματα στην Ελλάδα

Τα όπλα ήταν αεροστεγώς συσκευασμένα και χωρίς σειριακούς αριθμούς, καθιστώντας τα μη ανιχνεύσιμα.

Μιχάλης Παπαδάκος

Χειροπέδες σε δύο Τούρκους: Επιχείρησαν να περάσουν 50 όπλα-φαντάσματα στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι στον Έβρο, που επιχείρησαν να εισάγουν παράνομα 50 όπλα
  • φαντάσματα στην Ελλάδα.
  • Τα όπλα ήταν αεροστεγώς συσκευασμένα και χωρίς σειριακούς αριθμούς, καθιστώντας τα μη ανιχνεύσιμα.
  • Η επιχείρηση περιλάμβανε δύο φορτηγά, με τον οδηγό του πρώτου να λειτουργεί ως προπομπός για τον έλεγχο της διαδρομής.
  • Κατασχέθηκαν τα όπλα, γεμιστήρες και το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.
  • Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε έναν χρόνο, με προηγούμενες συλλήψεις Τούρκων για παράνομη μεταφορά πιστολίων στην Ελλάδα.
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Στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων θα έφταναν τα 50 όπλα-φαντάσματα που εντόπισαν οι Αρχές στον Έβρο, περνώντας παράλληλα χειροπέδες σε δύο Τούρκους που προσπάθησαν να τα εισάγουν παρανόμως στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο Τούρκοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Η Αστυνομία είχε συλλέξει πληροφορίες ότι επίκειται επιχείρηση για να περάσουν στη χώρα παράνομα τα όπλα, μέσω εταιρειών διεθνών μεταφορών.

Δύο φορτηγά, ο ένας οδηγός... τσιλιαδόρος

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, βραδινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου.

Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

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Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα -50- πιστόλια και -49- γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων.

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Μάλιστα, τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς, ήταν τα λεγόμενα όπλα «φαντάσματα». Αυτά χρησιμοποιούνται σε εγκληματικές ενέργειες, έτσι ώστε να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν.

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Τρίτο αντίστοιχο συμβάν μέσα σε έναν χρόνο

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Αρχές είχαν πιάσει αντίστοιχα φορτία. Τον Οκτώβριο του 2025 είχε συλληφθεί Τούρκος που επιχείρησε να περάσει στη χώρα 25 πιστόλια, ενώ τον περασμένο Μάιο συνελήφθησαν και πάλι δύο Τούρκοι για τον ίδιο λόγο, φέροντας στην κατοχή τους επίσης 25 πιστόλια με 25 γεμιστήρες.

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