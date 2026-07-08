Σαμοθράκη: 24 μετανάστες εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη - Μεταξύ αυτών 11 παιδιά

Snapshot Στη θαλάσσια περιοχή της Σαμοθράκης εντοπίστηκαν 24 αλλοδαποί, εκ των οποίων 11 είναι παιδιά.

Οι αλλοδαποί βρέθηκαν σε ένα φουσκωτό σκάφος και σε ημιορεινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηρά και θάλασσα.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης για τη διενέργεια προανάκρισης.

Η ενημέρωση και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν από τη Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Snapshot powered by AI

Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης. Αμέσως, στο σημείο μετέβη, ένα περιπολικό σκάφος Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιορεινή περιοχή πλησίον της παραλίας Λαγκαδιώτη είκοσι τέσσερις αλλοδαπούς (6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικους).

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση.

Πηγή:Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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