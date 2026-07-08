Αχαΐα: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε ρέμα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Βρέθηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα στο Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Η σορός ανασύρθηκε από τις Αρχές με τη βοήθεια της 6ης ΕΜΑΚ και ιατροδικαστή.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Εξετάζεται αν η σορός ανήκει σε 60χρονο κάτοικο Κάτω Αχαΐας που είχε δηλωθεί εξαφανισμένος.

Η ταυτότητα του θανόντα θα επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων και η προανάκριση συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (7/7) στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα, στο Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα έως τώρα ευρήματα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 60χρονο κάτοικο Κάτω Αχαΐας, για τον οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του λίγες ώρες νωρίτερα.

Η ταυτότητα του άνδρα αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω των απαραίτητων εξετάσεων, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.