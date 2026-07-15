Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Aρχών

Snapshot Εντοπίστηκε σορός γυναίκας να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου το πρωί της Τετάρτης 15/7.

Τα στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής.

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας διενεργεί τις έρευνες για την υπόθεση.

Έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για τον καθορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (15/7) στις λιμενικές Aρχές, όταν εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας να επιπλέει στα νερά του καναλιού του Ισθμού της Κορίνθου.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος από το Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων έσπευσαν στο σημείο, όπου ανέσυραν τη γυναίκα από το νερό και τη μετέφεραν στην ξηρά.

Η σορός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί.

Την υπόθεση ερευνά το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.