Η BYD βάζει τον ήλιο και ένα ρομπότ να φορτίσουν το αυτοκίνητο

Snapshot Η BYD παρουσίασε το σύστημα Solar-Storage-FLASH Charging που συνδυάζει τέσσερις τεχνολογίες σε μία εγκατάσταση.

Το αυτοκίνητο κινείται αυτόνομα στη θέση φόρτισης, όπου ένας ρομποτικός βραχίονας συνδέει το καλώδιο φόρτισης.

Η ενέργεια για τη φόρτιση προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελ και αποθηκεύεται για χρήση.

Σε συμβατά μοντέλα, πέντε λεπτά φόρτισης αυξάνουν το επίπεδο μπαταρίας από 10% σε 70%.

Η παρουσίαση έγινε στην έρημο του Αμπού Ντάμπι και συνδυάζει υπερταχεία φόρτιση με αυτοματοποίηση κινήσεων. Snapshot powered by AI

Ο οδηγός αποβιβάζεται, κλειδώνει το αυτοκίνητο και απομακρύνεται. Το αυτοκίνητο κατευθύνεται μόνο του στη θέση φόρτισης, όπου ένας ρομποτικός βραχίονας αναλαμβάνει να συνδέσει το καλώδιο. Η ενέργεια προέρχεται από φωτοβολταϊκά και, σε συμβατά μοντέλα, πέντε λεπτά αρκούν για να αυξηθεί το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας από το 10% στο 70%.

Αυτή είναι η διαδικασία που παρουσίασε η BYD στην έρημο του Αμπού Ντάμπι, συνδυάζοντας την υπερταχεία φόρτιση με την παραγωγή και αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, αλλά και την αυτοματοποίηση των κινήσεων που μέχρι σήμερα αναλαμβάνει ο οδηγός.

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