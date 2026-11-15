Η BYD βάζει τον ήλιο και ένα ρομπότ να φορτίσουν το αυτοκίνητο

Η εγκατάσταση ονομάζεται Solar-Storage-FLASH Charging και συγκεντρώνει τέσσερις τεχνολογίες σε ένα σύστημα

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Η BYD βάζει τον ήλιο και ένα ρομπότ να φορτίσουν το αυτοκίνητο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η BYD παρουσίασε το σύστημα Solar-Storage-FLASH Charging που συνδυάζει τέσσερις τεχνολογίες σε μία εγκατάσταση.
  • Το αυτοκίνητο κινείται αυτόνομα στη θέση φόρτισης, όπου ένας ρομποτικός βραχίονας συνδέει το καλώδιο φόρτισης.
  • Η ενέργεια για τη φόρτιση προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελ και αποθηκεύεται για χρήση.
  • Σε συμβατά μοντέλα, πέντε λεπτά φόρτισης αυξάνουν το επίπεδο μπαταρίας από 10% σε 70%.
  • Η παρουσίαση έγινε στην έρημο του Αμπού Ντάμπι και συνδυάζει υπερταχεία φόρτιση με αυτοματοποίηση κινήσεων.
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Ο οδηγός αποβιβάζεται, κλειδώνει το αυτοκίνητο και απομακρύνεται. Το αυτοκίνητο κατευθύνεται μόνο του στη θέση φόρτισης, όπου ένας ρομποτικός βραχίονας αναλαμβάνει να συνδέσει το καλώδιο. Η ενέργεια προέρχεται από φωτοβολταϊκά και, σε συμβατά μοντέλα, πέντε λεπτά αρκούν για να αυξηθεί το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας από το 10% στο 70%.

Αυτή είναι η διαδικασία που παρουσίασε η BYD στην έρημο του Αμπού Ντάμπι, συνδυάζοντας την υπερταχεία φόρτιση με την παραγωγή και αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, αλλά και την αυτοματοποίηση των κινήσεων που μέχρι σήμερα αναλαμβάνει ο οδηγός.

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