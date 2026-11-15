Ελένη Μενεγάκη: Με κόκκινο κραγιόν και σκουφάκι Άγιου Βασίλη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της

Snapshot Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στο σπίτι της.

Φωτογραφήθηκε με κόκκινο σύνολο, κόκκινο κραγιόν και σκουφάκι Άγιου Βασίλη.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε γιορτινή και παιχνιδιάρικη διάθεση προς τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Έδειξε ότι έχει ήδη μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τη δική της εκδοχή του «Santa Baby». Snapshot powered by AI

Σε γιορτινή διάθεση μπήκε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα στο σπίτι της με τον πιο λαμπερό τρόπο.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους φωτογραφίες από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου της, ποζάροντας με κόκκινο σύνολο, κατακόκκινο κραγιόν και σκουφάκι του Άγιου Βασίλη.

https://www.instagram.com/p/DfvGOwolW8X/

Με παιχνιδιάρικη διάθεση και άκρως γιορτινή εμφάνιση, η Ελένη Μενεγάκη έδωσε τη δική της εκδοχή στο «Santa Baby», αποδεικνύοντας πως έχει ήδη μπει για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

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