Η Μενεγάκη συνάντησε τον «King Kong» στην Ιταλία: Στιγμές ευτυχίας με τον Ματέο και την κόρη τους

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στην Ιταλία

Μίλτος Τσεκούρας

Η Μενεγάκη συνάντησε τον «King Kong» στην Ιταλία: Στιγμές ευτυχίας με τον Ματέο και την κόρη τους
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελένη Μενεγάκη ταξιδεύει οικογενειακά στην Ιταλία με τον σύζυγό της και την κόρη τους.
  • Η οικογένεια επισκέφθηκε τη Νάπολη και την περιοχή του Αμάλφι, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.
  • Στη Νάπολη συνάντησαν τον «King Kong» και φωτογραφήθηκαν μαζί του.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, δείχνοντας τρυφερές στιγμές μεταξύ τους.
  • Η Μενεγάκη ανέδειξε την αγάπη της για το καλό φαγητό μέσα από φωτογραφίες θαλασσινών που ανάρτησε.
Snapshot powered by AI

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει αυτό το διάστημα ένα οικογενειακό ταξίδι αναψυχής μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την κόρη τους, Μαρίνα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στην Ιταλία, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που περνά με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η οικογένεια επισκέφθηκε τη Νάπολη, στο πλαίσιο του ταξιδιού της στην περιοχή του Αμάλφι, με την παρουσιάστρια να ξεχωρίζει και για την αγάπη της στο καλό φαγητό.

Στη βόλτα τους στην πόλη συνάντησαν τον γνωστό «King Kong», με τη Μενεγάκη και την κόρη της να ποζάρουν μαζί του για αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ δεν έλειψαν και οι αυθόρμητες στιγμές γέλιου και ενθουσιασμού.

ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΜΕΝΕΓΑΚΗ

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Σε μία από τις εικόνες, ο Μάκης Παντζόπουλος τη κρατάει από τον ώμο, ενώ σε άλλη η ίδια του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο.

ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΜΕΝΕΓΑΚΗ

«Στην Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DaH1h-lDtnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τελευταία αυτή δημοσίευση ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενα στιγμιότυπα που είχε ανεβάσει την Παρασκευή, από τις βόλτες της οικογένειας στο Αμάλφι, αλλά και από το αεροπλάνο. Ανάμεσα στις φωτογραφίες είχε ξεχωρίσει και ένα πιάτο με θαλασσινά, καλαμαράκια και γαρίδες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στο καλό φαγητό.

https://www.instagram.com/p/DaDawgtjRXb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Στα δύο η χώρα για τη συμφωνία με το Ισραήλ – Νέα πλήγμα του ισραηλινού στρατού στον νότο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco - 14 Σαουδάραβες νεκροί

16:00ΕΥ ΖΗΝ

7 τροφές με περισσότερη πρωτεΐνη από μια κουταλιά φυστικοβούτυρο

15:56ΠΑΙΔΕΙΑ

«Ανοιχτό» και το καλοκαίρι το Ψηφιακό Φροντιστήριο για τους μαθητές

15:47LIFESTYLE

Η Μενεγάκη συνάντησε τον «King Kong» στην Ιταλία: Στιγμές ευτυχίας με τον Ματέο και την κόρη τους

15:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε σχεδόν 30% η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες 

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Dom van Keulen: Αποκρυπτογραφήθηκε ο θησαυρός του «χρυσού» ναυαγίου ύστερα από τρεις δεκαετίες

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αμόνι Κορινθίας

15:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Σκέρτσου σε Τσίπρα: Δεύτερη Φορά Αριστερά, δεύτερη φορά «ηθικό πλεονέκτημα»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb πίσω από τις κλειστές πόρτες του ελληνικού CSI - Τα αόρατα ίχνη που αποκάλυψαν την αλήθεια στην υπόθεση Καραϊβάζ, Καρολάιν και μικρής Άννυ

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών στο Τομπλέν

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε το εγκλωβισμένο άτομο στο μπαλκόνι

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τροπικά δάση: «Καμπανάκι» για τους 10 μεγαλύτερους «πνεύμονες» του πλανήτη που απειλούνται

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

14:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Δεν ξέρω καν πού είναι η Βοσνία στον χάρτη» – Αντιδράσεις για τα ασεβή σχόλια Αμερικανίδας ρεπόρτερ

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κόρινθο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Σοφικό

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Aπογραφή ανελκυστήρων: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις πριν λήξει η προθεσμία στις 30 Ιουνίου

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Μαρτυρίες στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Νόμιζε ότι είχε άχρηστα τσιμεντένια αγάλματα στον κήπο αλλά αποδείχθηκαν σπάνια μαρμάρινα αριστουργήματα του 18ου αιώνα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών στο Τομπλέν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κόρινθο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Σοφικό

17:42LIFESTYLE

Δέκα (+1) μεγάλα «καψουροτράγουδα» της δεκαετίας του '70

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb πίσω από τις κλειστές πόρτες του ελληνικού CSI - Τα αόρατα ίχνη που αποκάλυψαν την αλήθεια στην υπόθεση Καραϊβάζ, Καρολάιν και μικρής Άννυ

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Από πίτσα και παγωτά έως vegan μπέργκερ και… τυροκαυτερή: Το νέο μενού στον ελληνικό στρατό που ξαφνιάζει τους νεοσύλλεκτους

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια - Ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Στο μικροσκόπιο η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης και το κινητό της

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αμόνι Κορινθίας

07:05LIFESTYLE

Ο μουσικός Χρήστος Σκόνδρας μιλάει στο Newsbomb για το βαρύ ζεϊμπέκικο του Νταφόε: «Ήθελε να μάθει τα πάντα για τον χορό» - Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της νέας ταινίας για τον Ωνάση

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη σκηνή στη λαϊκή - Η διπλή ζωή του Ισορροπιστή: «Όταν σβήνουν τα φώτα, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι»

08:45LIFESTYLE

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

09:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το λαμπερό τριήμερο πάρτι και οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης στην Πάρο

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

15:47LIFESTYLE

Η Μενεγάκη συνάντησε τον «King Kong» στην Ιταλία: Στιγμές ευτυχίας με τον Ματέο και την κόρη τους

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μερικής απασχόλησης της Uber αποκαλύπτει το ακριβές ποσό που έχει βγάλει μέσα σε 9 εβδομάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ