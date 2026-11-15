Πώς το Nissan Qashqai έπεισε την Ευρώπη να αλλάξει αυτοκίνητο

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Nissan αναζητούσε τον διάδοχο του Almera. Η προφανής επιλογή θα ήταν ένα ακόμη οικογενειακό hatchback, σε μια κατηγορία με καθιερωμένους και ισχυρούς ανταγωνιστές. Η ιαπωνική εταιρεία, όμως, επέλεξε να αλλάξει κατεύθυνση. Το Qashqai που προέκυψε από εκείνη την απόφαση συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την πρώτη παρουσίασή του, έχοντας επηρεάσει τόσο την πορεία της ίδιας όσο και τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών.

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