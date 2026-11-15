Πώς το Nissan Qashqai έπεισε την Ευρώπη να αλλάξει αυτοκίνητο
Η πρεμιέρα του έγινε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2006
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- Το Nissan Qashqai παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2006.
- Η Nissan αποφάσισε να αντικαταστήσει το Almera με ένα νέο μοντέλο εκτός της παραδοσιακής οικογενειακής κατηγορίας hatchback.
- Το Qashqai άλλαξε την κατεύθυνση της Nissan και επηρέασε τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών.
- Το μοντέλο συμπληρώνει 20 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση και συνεχίζει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά αυτοκινήτου.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Nissan αναζητούσε τον διάδοχο του Almera. Η προφανής επιλογή θα ήταν ένα ακόμη οικογενειακό hatchback, σε μια κατηγορία με καθιερωμένους και ισχυρούς ανταγωνιστές. Η ιαπωνική εταιρεία, όμως, επέλεξε να αλλάξει κατεύθυνση. Το Qashqai που προέκυψε από εκείνη την απόφαση συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την πρώτη παρουσίασή του, έχοντας επηρεάσει τόσο την πορεία της ίδιας όσο και τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών.
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