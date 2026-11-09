Καλιφόρνια: Πατέρας βγήκε με εγγύηση και μαχαίρωσε τη σύζυγό του, μπροστά στα παιδιά τους

Snapshot Ο πατέρας, Τόμας Ιοβενίτι, μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του Αλίσα μπροστά στα τρία τους παιδιά στο Κόνκορντ της Καλιφόρνιας.

Ο Τόμας είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ύστερα από κατηγορίες για ενδο-οικογενειακή βία, με εγγύηση μόλις 1.000 δολάρια.

Ο πατέρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και παρεμπόδιση μάρτυρα, με πιθανή ποινή από 29 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Τα τρία ορφανά παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών, φροντίζονται τώρα από συγγενείς και φίλους, ενώ συγκεντρώνονται χρήματα για τις ανάγκες τους και τη μελλοντική τους εκπαίδευση.

Η αστυνομία κλήθηκε για αναταραχή στο σπίτι και βρήκε και τους δύο γονείς με τραύματα από μαχαίρι, με τη μητέρα να πεθαίνει επιτόπου. Snapshot powered by AI

Ορφανά έμειναν τρία μικρά παιδιά στη Βόρεια Καλιφόρνια, μετά την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους, όταν είδαν τον πατέρα τους, να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τη μητέρα τους, λίγους μήνες αφότου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για ενδο-οικογενειακή βία.

Τα παιδιά, ηλικίας 9, 9 και 10 ετών, φροντίζονται πλέον από συγγενείς και στενούς φίλους, μετά τη δολοφονία της μητέρας τους, Αλίσα Ιοβενίτι, στις 23 Οκτωβρίου, στο σπίτι της οικογένειας στο Κόνκορντ, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο GoFundMe.

Όλα συνέβησαν στις 23 Οκτωβρίου, όταν η αστυνομία του Κόνκορντ έλαβε αναφορά για αναταραχή στην οποία εμπλέκονταν ένας οπλισμένος άνδρας και μια γυναίκα σε μια κατοικία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με όσους βρίσκονταν μέσα, αλλά κανείς δεν απάντησε. Τελικά, η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι, όπου ανακάλυψε και τους δύο ενήλικες να παρουσιάζουν εμφανή τραύματα από μαχαίρωμα.

Παρά τις προσπάθειες να τη σώσουν, η Αλίσα κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου. Ο σύζυγός της μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι εισαγγελείς έχουν έκτοτε απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Τόμας Ιοβενίτι για φόνο και παρεμπόδιση μάρτυρα να καταγγείλει έγκλημα.

Τον περασμένο Μάιο, ο άνδραςi κατηγορήθηκε για επίθεση με θανατηφόρο όπλο, επίθεση με χρήση βίας ικανής να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό, πρόκληση σωματικών βλαβών σε σύζυγο και παράνομη κράτηση. Η εγγύησή του παρά τις αντιρρήσεις της εισαγγελίας ορίστηκε μόλις σε 1.000 δολάρια. Επιπρόσθετα ο δικαστής διέταξε τον άνδρα να παραμείνει μακριά από τη σύζυγό του και του απαγόρευσε να επιστρέψει στην οικογενειακή κατοικία.

Στο μακρύ κατάλογο των κατηγοριών που τον βαρύνουν, προστέθηκαν και νέες με συνέπεια να αντιμετωπίζει τώρα σε περίπτωση καταδίκης ποινή από 29 έτη έως ισόβια κάθειρξη σε κρατική φυλακή.

Η συγκέντρωση των χρημάτων τώρα για τα παιδιά κρίνεται απαραίτητη ώστε να καλυφθούν τα έξοδα στέγασης, διατροφής, ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης και μετακινήσεων, καθώς και να δημιουργήσουν ένα ταμείο για τη μελλοντική εκπαίδευση τους.

Όπως αναφέρεται στην εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων οι αποταμιεύσεις των γονιών τους έχουν εξαντληθεί, αφήνοντας τα παιδιά χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας. Οι δωρεές θα διαχειρίζονται από έναν διαχειριστή προς όφελός τους.

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