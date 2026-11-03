Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο 30χρονος ύποπτος παρέσυρε το κοριτσάκι, την ώρα που έπαιζε έξω από το σπίτι του, και το οδήγησε σε ένα κοντινό χωράφι

Δημήτρης Δρίζος

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 30χρονος στην Ούταρ Πραντές της Ινδίας κατηγορείται ότι βίασε και στραγγάλισε ένα τρίχρονο κορίτσι, πριν συμμετάσχει στην έρευνα για τον εντοπισμό του παιδιού.
  • Η σορός της μικρής βρέθηκε σε αγροτική έκταση και έφερε σημάδια στραγγαλισμού με χρήση του παντελονιού της πιτζάμας της.
  • Κατά τη μεταφορά της σορού και τη σύλληψη του υπόπτου ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ κατοίκων και αστυνομίας, που προκάλεσαν ζημιές σε αστυνομικά οχήματα.
  • Ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει και φέρεται να χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο όπλο εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι τον τραυμάτισαν στο πόδι και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο υπό φρούρηση.
  • Η αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή και δεσμεύεται για ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και τα σεξουαλικά εγκλήματα.
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Ένας άνδρας κατηγορείται ότι βίασε και στραγγάλισε ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών, προτού μάλιστα συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού. Η μικρή εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, σε αγροτική έκταση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σορός της είχε αποκρυφτεί και έφερε σημάδια στραγγαλισμού, με τους δράστες να φέρονται ότι χρησιμοποίησαν το παντελόνι της πιτζάμας της. Η φρικτή υπόθεση εκτυλίχθηκε σε χωριό που υπάγεται στο αστυνομικό τμήμα Μουσκάρα, στην περιφέρεια Χαμιρπούρ, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο 30χρονος ύποπτος παρέσυρε το κοριτσάκι, την ώρα που έπαιζε έξω από το σπίτι του, και το οδήγησε σε ένα κοντινό χωράφι. Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησε να αποκρύψει την εμπλοκή του, απομακρυνόμενος αρχικά από την περιοχή και επιστρέφοντας αργότερα στο χωριό, όπου συμμετείχε στις έρευνες μαζί με την οικογένεια του παιδιού.

Τα μέλη της οικογένειας φέρεται να εντόπισαν τη σορό έπειτα από ώρες αναζήτησης, γεγονός που οδήγησε στην παράδοση του γείτονα στις αστυνομικές Αρχές. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να παραλάβουν τη σορό για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ξέσπασαν επεισόδια.

Κάτοικοι του χωριού φέρονται να σχημάτισαν ανθρώπινο μπλόκο, επιχειρώντας να εμποδίσουν την αστυνομία να μεταφέρει τη σορό, σύμφωνα με τους Times of India. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, εκτοξεύτηκαν πέτρες εναντίον αστυνομικών οχημάτων, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ζημιές έξι αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων οχήματα ανώτερων αξιωματικών και προσωπικού του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο μετά την άφιξη ενισχύσεων.

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο αργότερα, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου κατά τη μεταγωγή του. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς ενώ τον μετέφεραν για ανάκριση και για να υποδείξει σημεία σχετικά με την ανάκτηση αποδεικτικών στοιχείων.

Σε μία εκδοχή της αστυνομικής αναφοράς, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε ένα όπλο. Σε άλλη, οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι έβγαλε ένα αυτοσχέδιο πιστόλι, το οποίο είχε κρύψει, και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, υπό ισχυρή αστυνομική φρούρηση. Ανώτεροι αξιωματικοί στην περιφέρεια Χαμιρπούρ ανακοίνωσαν ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Η αστυνομία έχει δεσμευτεί για την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας, με την υπόθεση να εξετάζεται βάσει της ινδικής νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων και τα σεξουαλικά εγκλήματα.

Η νέα φρικτή υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη ενός ηθοποιού που υποδυόταν τον Μίκυ Μάους στη Disney World, στο πλαίσιο έρευνας για ένα τεράστιο κύκλωμα ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκλήματα κατά παιδιών, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως η Daily Star.

Ο Κόλιν Κλάκο χαρακτηρίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές ως πιθανότατα «ο πιο διεστραμμένος άνθρωπος» που είχαν συλλάβει ποτέ. Ο 25χρονος ήταν ένας από τους 281 συλληφθέντες σε μεγάλη επιχείρηση στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 13 από τους συλληφθέντες φέρονται να εργάζονταν στη Disney World. Ο Κλάκο εντοπίστηκε έπειτα από διαδικτυακή επικοινωνία που φέρεται να είχε με αστυνομικό, ο οποίος προσποιούνταν ότι ήταν ένα αγόρι ηλικίας 13 ετών.

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