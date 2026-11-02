Τραγωδία στην Ινδία: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε πισίνα πεντάστερου ξενοδοχείου

Snapshot Δύο άνδρες, ένας Γερμανός και ένας Σλοβάκος, πέθαναν από ηλεκτροπληξία σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας.

Η σύζυγος ενός θύματος κατήγγειλε αμέλεια της διεύθυνσης του ξενοδοχείου σχετικά με τη συντήρηση της πισίνας.

Το ξενοδοχείο Conrad Bengaluru ανακοίνωσε ότι η πισίνα θα παραμείνει κλειστή για συντήρηση από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια της ηλεκτροπληξίας, εστιάζοντας στον υποβρύχιο φωτισμό και τα συστήματα ασφαλείας της πισίνας.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε τον θάνατο μέλους του πληρώματός της και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού φέρεται να υπέστησαν ηλεκτροπληξία σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ινδία.

Η διεύθυνση του πεντάστερου ξενοδοχείου Conrad Bengaluru δήλωσε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη» από το περιστατικό, στο οποίο εμπλέκονται ένα μέλος πληρώματος γερμανικής αεροπορικής εταιρείας και ένας Σλοβάκος επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Χαλασούρου της Μπανγκαλόρ και εκτιμάται ότι προκλήθηκε από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην πισίνα.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον Γερμανό ως τον 57χρονο Αλεξάντερ Μαξιμίλιαν Τάις και τον Σλοβάκο επιχειρηματία ως τον 45χρονο Γιουράι Χόρβατ, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής έργων στην IBM.

Ο 28χρονος Ραχούλ Τιουάρι, υπάλληλος της πισίνας και ναυαγοσώστης, ο οποίος επιχείρησε να διασώσει τα θύματα, καθώς και ο 41χρονος Αμερικανός επισκέπτης Μάθιου ΝτεΣάντις, ο οποίος «κατάφερε να κολυμπήσει και να βγει σώος», μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σταθερή.

Η σύζυγος του κ. Τάις φέρεται να υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο άνδρες υπέστησαν ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά τους να βγουν από την πισίνα και στη συνέχεια πνίγηκαν, σύμφωνα με το NDTV.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι θάνατοι οφείλονται σε αμέλεια της διεύθυνσης του ξενοδοχείου όσον αφορά τη συντήρηση της πισίνας.

Το ζευγάρι είχε φτάσει στην Ινδία στις 20 Οκτωβρίου για να περάσει τις διακοπές του και είχε κάνει check-in στο ξενοδοχείο την Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα New Indian Express.

Η σύζυγος του κ. Χόρβατ, Σίλβια Χόρβατοβα, φέρεται να άκουσε κραυγές από την περιοχή της πισίνας λίγο μετά τις 17:15. Έσπευσε στο σημείο και βρήκε τον σύζυγό της να βρίσκεται ακίνητος μέσα στο νερό.

Από την πλευρά του, το ξενοδοχείο ανακοίνωσε ότι «τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί», τονίζοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές.

Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Manipal Hospital Old Airport Road. Ο ένας διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πιθανότερη αιτία των θανάτων είναι η ηλεκτροπληξία, με τους ερευνητές να προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς το ηλεκτρικό ρεύμα κατέληξε στο νερό της πισίνας.

Η αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε ότι ένα μέλος του πληρώματός της έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια στάσης του στο αεροδρόμιο της Μπανγκαλόρ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Fox News: «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας απευθύνονται στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος μέλους του πληρώματός μας».

Το Conrad είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 24 ορόφων, το οποίο ανήκει στον όμιλο Hilton. Η διεύθυνσή του ανακοίνωσε ότι η πισίνα θα παραμείνει «κλειστή για εργασίες συντήρησης» από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές εξετάζουν τον υποβρύχιο φωτισμό της πισίνας, ενώ θα ελεγχθεί εάν λειτουργούσαν κανονικά τα συστήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις προστασίας από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους Times of India.