Διαβολικό σχέδιο σαν ατύχημα: Σκότωσε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον έριξε σε λίμνη

Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Διαβολικό σχέδιο σαν ατύχημα: Σκότωσε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον έριξε σε λίμνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η σύζυγος ενός 26χρονου εργάτη στην Ινδία συνωμότησε με δύο εραστές της για να δολοφονήσουν τον σύζυγό της και να καταστήσουν το θάνατό του ατύχημα.
  • Ο άνδρας στραγγαλίστηκε τη νύχτα της 23ης Οκτωβρίου και το πτώμα του πετάχτηκε σε λίμνη κοντά στο χωριό του.
  • Η υπόθεση αρχικά καταχωρίστηκε ως ύποπτος θάνατος, αλλά η νεκροψία επιβεβαίωσε τη δολοφονία και η αστυνομία ανασυνέθεσε τα γεγονότα μέσω μαρτυριών και τεχνικών στοιχείων.
  • Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 30 Οκτωβρίου και παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη δολοφονία κατά την ανάκριση.
  • Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που συνδέονται με το έγκλημα, ενώ οι δράστες κρατούνται από τις αρχές.
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Μία σατανική δολοφονική σκευωρία με θύμα έναν 26χρονο αποκαλύφθηκε σε περιοχή της Ινδίας με «εγκέφαλο» τη σύζυγό του.

Η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα μαζί με τους δύο εραστές της στο Τελανγκάνα, για τη δολοφονία του συζύγου της και την απόρριψη της σορού του σε μια λίμνη, προκειμένου να φανεί ο θάνατός του ως ατύχημα.

Ο άνδρας Γκουμμάδι Κασιράμ, ένας εργάτης, βρέθηκε νεκρός σε λίμνη έξω από το χωριό του, τη νύχτα της 23ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία η σύζυγος του, η Γκουμάντι Σαβίθα, 25 ετών, συνωμότησε με τους δύο εραστές της έναν 26χρονο και έναν 25χρονο για να ξεφορτωθεί τον σύζυγό της. Η γυναίκα διατηρούσε σχέση και με τους δύο τον Ραμού, έναν εργάτη, και τον Σάντος, έναν οδηγό τρακτέρ.

Τη νύχτα της 23ης Οκτωβρίου, οι τρεις έβγαλαν τον Κασίραμ έξω με το πρόσχημα ότι θα έπιναν αλκοόλ. Αφού ο Κασίραμ μέθυσε βαριά, ο Ραμού τον στραγγάλισε με ένα νάιλον σχοινί, και στη συνέχεια ο Σάντος τον κράτησε με τα χέρια του για να τον εμποδίσει να ξεφύγει. Αφού τον σκότωσαν, πέταξαν το πτώμα του στη λίμνη και προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα στοιχεία ώστε ο θάνατός του να φανεί σαν ατύχημα.

Η αστυνομία του Μπανσβάδα είχε αρχικά καταχωρίσει την υπόθεση ως ύποπτο θάνατο, αφού ο πατέρας του Κασιράμ, υπέβαλε καταγγελία και η νεκροψία επιβεβαίωσε τη δολοφονία.

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση του τόπου του εγκλήματος, τις καταθέσεις μαρτύρων και τα τεχνικά στοιχεία, η αστυνομία ανασύνθεσε τα γεγονότα. Ακολουθώντας μια πληροφορία, συνέλαβαν και τους τρεις υπόπτους στις 30 Οκτωβρίου, ενώ οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη δολοφονία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με το έγκλημα, ενώ οι 3 κατηγορούμενοι τέθηκαν υπό κράτηση.

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