Πήδηξε με τον 6χρονο γιο της από τον 18ο όροφο - Το περίεργο αίτημα στον σύζυγό της στο σημείωμα

Snapshot Μια 33χρονη γυναίκα και ο 6χρονος γιος της αυτοκτόνησαν πηδώντας από τον 18ο όροφο πολυκατοικίας στη Μαχαράστρα της Ινδίας.

Η γυναίκα έπασχε από χρόνια σπονδυλική πάθηση και άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα επτά έως οκτώ σελίδων με εξηγήσεις για την πράξη της.

Στο σημείωμα ζητούσε από τον σύζυγό της να ξαναπαντρευτεί και να ξαναχτίσει τη ζωή του μετά το θάνατό της.

Εξέφρασε ανησυχίες για το πώς ο γιος της θα αντιμετώπιζε την απουσία της και δικαιολόγησε την απόφασή της να τον πάρει μαζί της.

Η αστυνομία εξετάζει το περιεχόμενο του σημειώματος στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Μια 33χρονη γυναίκα και ο 6χρονος γιος της, φέρεται να έκαναν βουτιά θανάτου από τον 18ο όροφο μιας πολυκατοικίας στη Μαχαράστρα της Ινδίας, το βράδυ της Παρασκευής.

Η Έκτα Μπανγκάντ, φέρεται να έπασχε από σπονδυλική πάθηση εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η αστυνομία εντόπισε ένα ιδιόχειρο σημείωμα επτά έως οκτώ σελίδων στην κατοικία της.

Ο σύζυγός της Μανότζ Μπανγκάντ, εργάζεται ως μηχανικός σε εταιρεία πληροφορικής στην Πούνε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Έκτα πήγε τον γιο της στον 18ο όροφο του κτηρίου πριν πηδήξει σε έναν αεραγωγό από το διάδρομο. Και οι δύο βρέθηκαν νεκροί.

Στο σημείωμα που φέρεται να άφησε η γυναίκα, εξέφραζε τα συναισθήματά της προς τον σύζυγό της και του ζητούσε να ξαναπαντρευτεί μετά το θάνατό της και να ξαναχτίσει τη ζωή του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έγραψε για τις ανησυχίες της σχετικά με το μέλλον του γιου της και για το πώς αυτός ενδέχεται να δυσκολευτεί να κατανοήσει την απουσία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα ανέφερε επίσης την απόφασή της να πάρει τον γιο της μαζί της, επικαλούμενη την ανησυχία ότι θα ρωτούσε συνεχώς για τη μητέρα του μετά το θάνατό της. Εξέφρασε επίσης τον φόβο ότι η ύπαρξη ενός παιδιού θα μπορούσε να δυσκολέψει τον σύζυγό της να ξαναπαντρευτεί.

Η αστυνομία εξετάζει το περιεχόμενο του σημειώματος στο πλαίσιο της έρευνάς της.

Τα παρατεταμένα προβλήματα υγείας της και οι δυσκολίες που σχετίζονταν με την πάθησή της αναφέρονταν επίσης στο σημείωμα, σύμφωνα με αναφορές.

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