Σκηνές πανικού σε σχολείο: 21χρονος εισέβαλε σε τάξη με αλυσοπρίονο - Επιτέθηκε σε δύο 14χρονες

Snapshot Ένας 21χρονος εισέβαλε σε τάξη δημόσιου σχολείου στην Άντρα Πραντές της Ινδίας, επιτιθέμενος με αλυσοπρίονο σε δύο 14χρονες μαθήτριες.

Ένα από τα θύματα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης συνελήφθη κοντά στον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο δράστης, γνωστός ως Χεμάνθ ή Ντούμου, είναι μακρινός συγγενής του ενός κοριτσιού.

Η αστυνομία διερευνά τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Πρόκειται για το δεύτερο σοκαριστικό περιστατικό βίας σε σχολείο στην Ινδία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Snapshot powered by AI

Πανικός και τρόμος επικράτησαν σε ένα δημόσιο σχολείο στην περιφέρεια Ανανταπούρ της Άντρα Πραντές, στην Ινδία το πρωί του Σαββάτου, όταν ένας 21χρονος άνδρας μπήκε σε μια αίθουσα της 10ης τάξης κρατώντας ένα αλυσοπρίονο και επιτέθηκε σε δύο κορίτσια, τραυματίζοντας τα, με το ένα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιες αναφορές θέλουν να έχει υποκύψει στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που επικαλείται το NDTV, η επίθεση σημειώθηκε στις 10.30 το πρωί στο Γυμνάσιο Zilla Parishad στο χωριό Ραπτάντου, με έναν καθηγητή να είναι παρών στο αιματηρό περιστατικό.

Ο δράστης μετά την επίθεση διέφυγε, ωστόσο όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, συνελήφθη λίγο αργότερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής.

Ο ύποπτος ονομάζεται Χεμάνθ, με το ψευδώνυμο Ντούμου, και φέρεται να είναι μακρινός συγγενής του ενός κοριτσιού.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει το κίνητρο αλλά και τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τους Times of India, o δράστης είχε στόχο τη μια μαθήτρια, ενώ η συμμαθήτριά της τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο κατηγορούμενος φέρεται να την παρενοχλούσε εδώ και κάποιο διάστημα, και όταν τον απείλησε ότι θα ενημέρωνε τους γονείς της για τις προτάσεις του, τρελάθηκε.

Horrific attack at Anantapur School: 21-year-old enters classroom with power chainsaw, one girl killed another Injured. the attack took place inside the classroom while a teacher was present and lessons were underway. Police launch a hunt to nab the accused. #AndhraPradesh https://t.co/7HAx3GVNWd — Ashish (@KP_Aashish) October 31, 2026

Πρόκειται για το δεύτερο φρικιαστικό περιστατικό σε σχολείο της Ινδίας, μετά την άγρια επίθεση 8χρονου σε 6χρονη, την οποία ξυλοκόπησε μέχρι αναισθησίας.

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