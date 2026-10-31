Φρίκη στην Ινδία: Συγγενής βίασε 5χρονη αφού της υποσχέθηκε βόλτα με τη μηχανή του

Η οικογένεια παρέμεινε ανυποψίαστη για δύο ημέρες, μέχρι που το κορίτσι είπε στη μητέρα του ότι πονούσε

Δημήτρης Δρίζος

Φρίκη στην Ινδία: Συγγενής βίασε 5χρονη αφού της υποσχέθηκε βόλτα με τη μηχανή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα πεντάχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από συγγενή του στην περιοχή Σινγκράουλι της Ινδίας, που το παρέσυρε με υπόσχεση βόλτας με μοτοσικλέτα.
  • Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη λίγες ώρες μετά την καταγγελία και προφυλακίστηκε με κατηγορίες βάσει του ινδικού Ποινικού Κώδικα και του νόμου ΠΟΚΣΟ.
  • Το περιστατικό αποκαλύφθηκε δύο ημέρες μετά, όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του για πόνο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου έλαβε ιατρική περίθαλψη.
  • Η υπόθεση έρχεται στη δημοσιότητα μετά από παρόμοια υπόθεση βιασμού ανήλικης από τον ίδιο της τον αδελφό, που παρουσιάστηκε σε δικαστήριο.
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Ένα πεντάχρονο κορίτσι φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από συγγενή του, ο οποίος το παρέσυρε με την υπόσχεση ότι θα το πήγαινε βόλτα με τη μοτοσικλέτα του, σύμφωνα με την αστυνομία. Η φερόμενη επίθεση σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου στην περιοχή Σινγκράουλι, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο άνδρας πήρε το μικρό κορίτσι και ένα ακόμη παιδί με τη μοτοσικλέτα του, προτού κατευθυνθεί προς ένα υπόστεγο για αγελάδες στο χωριό τους.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να ζήτησε από το άλλο παιδί να περιμένει έξω, ενώ ο ίδιος κακοποίησε σεξουαλικά το πεντάχρονο κορίτσι στο εσωτερικό του κτίσματος. Κατηγορείται επίσης ότι απείλησε το παιδί, προειδοποιώντας το να μην αποκαλύψει όσα είχαν συμβεί.

Η οικογένεια παρέμεινε ανυποψίαστη για δύο ημέρες, μέχρι που το κορίτσι είπε στη μητέρα του ότι πονούσε. Στη συνέχεια, στις 25 Οκτωβρίου, οι συγγενείς του επισκέφθηκαν το αστυνομικό τμήμα της Γουαϊντάν για να καταγγείλουν το περιστατικό.

Ο Αμπχιμάνγιου Ντουβέντι, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Γουαϊντάν, δήλωσε στην εφημερίδα «Τάιμς της Ινδίας»:

«Το περιστατικό συνέβη στις 23 Οκτωβρίου, αλλά επειδή το θύμα είναι παιδί, δεν μπορούσε να κατανοήσει τι είχε συμβεί και να ενημερώσει τους γονείς του. Μόλις στις 25 Οκτωβρίου, όταν η μητέρα του το έπλενε, παραπονέθηκε για πόνο.

»Όταν η μητέρα του το ρώτησε τι είχε συμβεί, το κορίτσι τής διηγήθηκε τα γεγονότα. Στη συνέχεια, έσπευσαν στο αστυνομικό τμήμα».

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές».

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως την αναζήτηση του υπόπτου. Ο Ντουβέντι επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει πολλών διατάξεων του ινδικού Ποινικού Κώδικα, γνωστού ως Μπαρατίγια Νιάγια Σανχίτα, καθώς και του νόμου για την προστασία των παιδιών από σεξουαλικά αδικήματα, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως ΠΟΚΣΟ.

Το περιστατικό έρχεται στη δημοσιότητα μετά από υπόθεση βιασμού ανήλικης από τον ίδιο της τον αδελφό, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούσαν τηλεόραση στο κάτω επίπεδο του σπιτιού, όπως παρουσιάστηκε σε δικαστήριο και είχε μεταδώσει προηγουμένως η εφημερίδα «Ντέιλι Σταρ».

Ο Τζέρι Μούνι, σήμερα 61 ετών, κακοποίησε την αδελφή του, Ολίβια Πέιν, μέσα στο πατρικό τους σπίτι, όταν εκείνη ήταν μόλις 11 ετών και ο ίδιος περίπου 16 ή 17.

Η Ολίβια, η οποία έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα διατήρησης της ανωνυμίας της, ήρθε αντιμέτωπη με τον Μούνι στο δικαστήριο και απευθύνθηκε σε εκείνον κατά την ανάγνωση της δήλωσής της για τις επιπτώσεις που είχε το έγκλημα στη ζωή της.

Όπως ανέφερε, ο αδελφός της τη βίασε σε έναν χώρο που «θα έπρεπε να είναι το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο για μένα — το σπίτι μου».

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