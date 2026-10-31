Φρικτές εικόνες: Χωρίς οίκτο 8χρονος μέσα σε τάξη - Κλωτσάει και γρονθοκοπεί 6χρονη

Snapshot Ένας 8χρονος μαθητής στην Ινδία επιτέθηκε βίαια σε 6χρονη συμμαθήτριά του μέσα στην τάξη, χτυπώντας την με γροθιές, κλωτσιές και ρίχνοντάς της ένα τούβλο στο πρόσωπο.

Η επίθεση συνέβη αφού ο μαθητής παρέσυρε το κορίτσι λέγοντάς της ότι ο πατέρας της την καλούσε, και το κορίτσι βρέθηκε τραυματισμένο και αναίσθητο στο σχολείο.

Η οικογένεια του θύματος αμφισβητεί ότι κανείς δεν αντιλήφθηκε την επίθεση παρά τις κάμερες CCTV που παρακολουθούνται από το γραφείο του διευθυντή.

Το περιστατικό προκάλεσε αμφισβητήσεις για τη διοίκηση του σχολείου και την αποτελεσματικότητα του συστήματος παρακολούθησης.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο PGIMER Chandigarh, ενώ οι αρχές εξέτασαν τη διοίκηση του σχολείου. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά πλάνα από τη βίαιη επίθεση ενός 8χρονου σε μια 6χρονη μέσα σε σχολική αίθουσα στην Ινδία, κατέγραψαν οι κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Στο βίντεο ο μαθητής της τρίτης τάξης, όπως αναφέρουν ινδικά μέσα ενημέρωσης, επιτίθεται με μανία εναντίον του μικρού κοριτσιού. Στα φρικιαστικά πλάνα φαίνεται να τη χτυπάει επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές μέσα στην τάξη, επίσης χτυπάει το κεφάλι της πάνω στα θρανία, πριν πάρει ένα τούβλο και το ρίξει στο πρόσωπο της, ενώ αυτή βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Το βίντεο δείχνει επίσης τον μαθητή να σέρνει το κορίτσι και να την τραβάει από τα μαλλιά.

Σύμφωνα με την οικογένεια του κοριτσιού, ο μαθητής της 3ης τάξης φέρεται να την παρέσυρε στον πρώτο όροφο, λέγοντάς της ότι ο πατέρας της την είχε καλέσει. Η οικογένεια ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση εκεί και αργότερα βρέθηκε τραυματισμένη και αναίσθητη εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου.

Η οικογένεια αμφισβήτησε επίσης το γεγονός ότι κανείς δεν αντιλήφθηκε την επίθεση, παρά την ύπαρξη καμερών CCTV εγκατεστημένων στις εγκαταστάσεις του σχολείου, οι οποίες παρακολουθούνται από το γραφείο του διευθυντή.

Ο θείος του κοριτσιού ανέφερε ότι, όταν η οικογένεια έφτασε στο σχολείο αναζητώντας την, ο ίδιος μαθητής φέρεται να τους οδήγησε στο σημείο όπου βρισκόταν αναίσθητη.

Η οικογένεια ισχυρίστηκε επίσης ότι το κορίτσι χτυπήθηκε αρχικά με μια πέτρα και στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση με μια γλάστρα. Το περιστατικό οδήγησε την οικογένεια να αμφισβητήσει τη διοίκηση του σχολείου και την αποτελεσματικότητα του συστήματος παρακολούθησης.

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