Πενσυλβάνια: 27χρονη σκότωσε τον σύζυγο και τον 3χρονο γιο της, πριν προσπαθήσει να αυτοκτονήσει

Snapshot Η 27χρονη Ρόουζ Χάρισον κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου και του 3χρονου γιου της στην Πενσυλβάνια και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Τα θύματα βρέθηκαν νεκρά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου Great Wolf Lodge, όπου η οικογένεια διέμενε από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Η 27χρονη προσπάθησε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της και ζήτησε βοήθεια τηλεφωνικά και από διασώστες για το πώς να το κάνει σωστά.

Το ξενοδοχείο συνεργάζεται με τις αρχές και δήλωσε σοκαρισμένο από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η Ρόουζ Χάρισον νοσηλεύεται και θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου μετά την αποθεραπεία της. Snapshot powered by AI

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια, όπου μια νεαρή μητέρα μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύζυγό της και τον 3χρονο γιο τους, πριν προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η 27χρονη Ρόουζ Χάρισον κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον σύζυγό της, Τσαρλς Χάρισον, και το μικρό τους παιδί, πριν κόψει τις φλέβες των καρπών και τον λαιμό της σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου «Great Wolf Lodge» στο Σκότραν, στην περιοχή Ποκόνο, την Δευτέρα, όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο WNEP.

Στη συνέχεια, η 27χρονη κάλεσε το 911 για να ζητήσει συμβουλές σχετικά με το πώς να βρει τη σωστή φλέβα για να κόψει, δηλώνοντας ότι χρειαζόταν βοήθεια για να αυτοκτονήσει.

«Ο σύζυγός μου και ο γιος μου έχουν ήδη πεθάνει στο κρεβάτι του σαλονιού», φέρεται να είπε στον υπάλληλο του 911 με τον οποίον συνομιλούσε. «Έχουν ήδη πεθάνει, συγγνώμη».

Η 27χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι «ήθελε να είναι μαζί με τον σύζυγό της και τον γιο της», οι οποίοι βρέθηκαν και οι δύο νεκροί στο σαλόνι του δωματίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο σύζυγός της, Τσαρλς Χάρισον, έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος του, ενώ ο 3χρονος γιος της φαινόταν να έφερε ένα μόνο τραύμα στο στήθος.

Από την πλευρά της, η Χάρισον έφερε τραύματα στον αριστερό της καρπό και «κάποιες επιφανειακές γρατζουνιές στον λαιμό», σύμφωνα με τις αρχές.

Το ξενοδοχείο «Great Wolf Lodge»

Ζήτησε συμβουλές για το πόσο βαθιά ήταν η φλέβα της

«Πρόκειται για μια βίαιη οικογενειακή τραγωδία στην οποία δύο άνθρωποι, ένα αγόρι και ο πατέρας του, έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κομητείας Μονρό, Μάικ Μανκούζο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κίνδυνος για το κοινό.

Κατά την σύλληψη της, η 27χρονη αρνήθηκε να μιλήσει στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι ήταν «αυτοκτονική, όχι ηλίθια» και δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένη να μιλήσει με την αστυνομία, αλλά συνομιλούσε έντονα με διασώστες καθώς την μετέφεραν με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Κάθε μέρα, δουλεύω τόσο σκληρά για να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, η καλύτερη μητέρα, η καλύτερη σύζυγος», φέρεται να είπε η Χάρισον στους διασώστες. «Δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι. Έπρεπε να παραμείνω με την ευτυχισμένη μου οικογένεια. Αυτό ονειρευόμουν από τότε που ήμουν παιδί», συνέχισε.

Στη συνέχεια, η 27χρονη φέρεται επίσης να ζήτησε συμβουλές από τους διασώστες σχετικά με το πόσο βαθιά ήταν η φλέβα της, ώστε να ξέρει «τι να κάνει επόμενη φορά».

Σύμφωνα με τις αρχές, η οικογένεια έκανε check-in στο ξενοδοχείο στις 21 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να κάνει check-out σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Στο μπάνιο βρέθηκαν ένα «μεγάλο μαχαίρι κρεοπωλείου» και ένα μικρότερο μαχαίρι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Το προσωπικό του ξενοδοχείου επιβεβαίωσε ότι κανένα από τα δύο μαχαίρια δεν άνηκε στο κατάλυμα.

Το Great Wolf Lodge δήλωσε ότι το προσωπικό του «συνεργάζεται πλήρως με τις τοπικές αρχές κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους».

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε χθες σε ένα δωμάτιο στο θέρετρό μας στα Όρη Ποκόνο», ανέφερε το ξενοδοχείο σε ανακοίνωση του. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους των ατόμων που επηρεάστηκαν».

Η 27χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και, όταν λάβει εξιτήριο, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου.