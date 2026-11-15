Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

Κεντρικός στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων

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Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους
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  • Από τις 16 Νοεμβρίου 2026, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε πέντε νέους κλάδους, καλύπτοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους συνολικά.
  • Βασικός στόχος της Ψηφιακής Κάρτας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.
  • Η καταγραφή μέσω της Ψηφιακής Κάρτας μειώνει τα περιθώρια για αδήλωτες υπερωρίες και παράνομες αλλαγές στο ωράριο, ενώ αυξάνει τη διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Στο εννεάμηνο του 2026 οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2025, με το χονδρικό εμπόριο και τις διοικητικές δραστηριότητες να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
  • Η Ψηφιακή Κάρτα συμβάλλει στην ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και στην αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.
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Σε νέα φάση διεύρυνσης εισέρχεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς από τις 16 Νοεμβρίου 2026 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για εργαζόμενους σε επιπλέον επαγγελματικούς κλάδους.

Η επέκταση αφορά δραστηριότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπών δραστηριοτήτων γραφείου, επισκευών, αποθήκευσης και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς (logistics), διαχείρισης νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερών παιγνίων.

Η συγκεκριμένη φάση εφαρμογής ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026 και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία έως τις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της.

Στόχος η καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας

Κεντρικός στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια αδήλωτων υπερωριών, καθώς και παράνομων μεταβολών ή υπερβάσεων του δηλωμένου ωραρίου.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και της εισφοροδιαφυγής. Πρόκειται για φαινόμενα που επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία.

Η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας υποστηρίζεται από την εφαρμογή myErgani app και το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», μέσω του οποίου τα στοιχεία του χρόνου εργασίας διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Με βάση δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος απασχόλησης αποτυπώνεται ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.

Το σύστημα καλύπτει διαφορετικές μορφές και συνθήκες απασχόλησης, όπως σταθερά και μεταβαλλόμενα ωράρια, εργασία σε βάρδιες και υπερωριακή απασχόληση.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myErgani, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για τον χρόνο εργασίας τους, τα ρεπό και τις άδειές τους, αποκτώντας πληρέστερη εικόνα των στοιχείων της απασχόλησής τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δηλώνει:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με διττό στόχο: αφενός την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αφετέρου την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Από τις 16 Νοεμβρίου προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της σε πέντε ακόμη κλάδους της οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου.

Με την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, διασφαλίζουμε ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται, ενώ, παράλληλα, διαμορφώνουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία. Συνεχίζουμε με συνέπεια την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο διαφανή, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η επέκταση της εφαρμογής της δημιουργεί σημαντικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αξιοποιούμε για την επιστροφή μερίσματος στην κοινωνία μέσω π.χ. μειώσεων φόρων και επιβαρύνσεων και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος».

Αύξηση κατά 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το εννεάμηνο του 2026 – Πρωταγωνιστεί το χονδρικό εμπόριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αύξηση κατά 35% παρουσίασαν οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας στους 13 κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 7,75 εκατομμύρια ώρες υπερωρίας έναντι 5,75 εκατομμυρίων το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση μεταφράζεται σε 2.002.357 επιπλέον ώρες υπερωριακής απασχόλησης, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της καταγραφής των υπερωριών στους συγκεκριμένους κλάδους.

Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας παρουσίασαν το χονδρικό εμπόριο με άνοδο 208% και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με αύξηση 149%. Ακολούθησαν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με +57%, τα σούπερ μάρκετ με +53% και η εστίαση με +50%.

Ειδικότερα, στο χονδρικό εμπόριο οι ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν από 377.628 το εννεάμηνο του 2025 σε 1.162.322 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, καταγράφοντας 784.694 επιπλέον ώρες. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σημειώθηκε αύξηση από 48.244 σε 120.362 ώρες, ενώ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι υπερωρίες διαμορφώθηκαν σε 44.710 ώρες έναντι 28.439 ωρών το εννεάμηνο του 2025.

Ανοδική ήταν η πορεία και στους υπόλοιπους δύο κλάδους με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές. Στα σούπερ μάρκετ οι καταγεγραμμένες υπερωρίες έφτασαν τις 289.322 ώρες από 189.618, ενώ στην εστίαση ανήλθαν σε 1.137.853 ώρες έναντι 756.099 ωρών το εννεάμηνο του 2025.

Σε απόλυτους αριθμούς, τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των υπερωριών είχε το χονδρικό εμπόριο με 784.694 επιπλέον ώρες και ακολούθησε η εστίαση με 381.754 ώρες. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η βιομηχανία, όπου οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας αυξήθηκαν κατά 331.178, φτάνοντας τις 2.580.470 ώρες από 2.249.292 το εννεάμηνο του 2025, με την ποσοστιαία μεταβολή να διαμορφώνεται στο +15%.

Η εικόνα αυτή αφορά συνολικά 13 κλάδους της οικονομίας στους οποίους εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security), διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τουρισμός, λιανικό εμπόριο, βιομηχανία, εστίαση και χονδρικό εμπόριο.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας συμβάλλει στην ακριβέστερη αποτύπωση του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ορθή καταγραφή και η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προωθούν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, δημιουργώντας μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών, όπως οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας.

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