Κεραμέως: Θέτουμε κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας

Το νομοσχέδιο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 και λοιπές διατάξεις» 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Κεραμέως: Θέτουμε κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας
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  • Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θέτει όρια και κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων στην αγορά εργασίας, με έμφαση στη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία.
  • Προβλέπεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και η ενημέρωσή τους για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την εργασιακή τους κατάσταση.
  • Το νομοσχέδιο βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες, προσδιορίζοντας ορθά το καθεστώς απασχόλησης και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προστασία των εργαζομένων και των χρηστών.
  • Ενισχύονται οι μηχανισμοί εφαρμογής της νομοθεσίας, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την αποτελεσματική ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών.
  • Η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και κλάδους συνεχίζεται, με ενσωμάτωση πολλών σχολίων στο σχέδιο νόμου για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου.
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Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θέτει όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία σε Συνέντευξη Τύπου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας κ.κ. Νίκος Μηλαπίδης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας. Απαιτούνται όμως και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οφείλει να γίνεται με συνθήκες διαφάνειας και αυτό ακριβώς διασφαλίζουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσπίζοντας μεταξύ άλλων ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης στις πλατφόρμες και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

κεραμεως

Με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 και λοιπές διατάξεις» θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποχρεώσεων για τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας με έμφαση στη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στον ορθό προσδιορισμό του καθεστώτος απασχόλησης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθόλη τη διάρκεια επεξεργασίας του νομοσχεδίου πραγματοποιείται εκτενής διαβούλευση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους και εκπροσώπους του κλάδου και δεκάδες σχόλια τους έχουν ήδη ενσωματωθεί στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου, ενώ ο διάλογος συνεχίζεται.

Το νομοσχέδιο δομείται γύρω από δύο άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αλγοριθμική διαχείριση. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν σημαντικά τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και επιβάλλουν ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την εργασιακή κατάσταση. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των απασχολούμενων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν ουσιωδώς την εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ευρύτερα στη βελτίωση των όρων εργασίας όσων απασχολούνται σε πλατφόρμες και στην ενίσχυση προστασίας αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, α) επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, β) η βελτίωση της διαφάνειας στην παροχή υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και γ) η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Συνολικά επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, το οποίο θα ενισχύει την προστασία των εργαζομένων , θα προάγει τη διαφάνεια και τη δίκαιη μεταχείριση και θα συμβάλλει στη διαχείριση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

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