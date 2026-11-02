Κεραμέως για Pizza Fan: Πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης
Διευκρινίσεις από την υπουργό Εργασίας για τους εργαζόμενους της Pizza Fan
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- Το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση των εργαζομένων της Pizza Fan.
- Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν πληρωμές στους εργαζόμενους των franchise της Pizza Fan.
- Προς το παρόν διενεργούνται πληρωμές στους 500 εργαζόμενους της μητρικής εταιρείας μέσω τραπεζών.
- Δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας της Pizza Fan και οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές.
- Η εργοδοσία έχει την υποχρέωση να καταβάλει τα δεδουλευμένα και τις εισφορές των εργαζομένων.
«Το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά την υπόθεση των εργαζομένων της Pizza Fan. Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έγιναν πληρωμές στους εργαζόμενους των franchise. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε διενεργούνται πληρωμές στους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας, μιλάμε για 500 εργαζομένους. καταβάλλονται οι μισθοδοσίες μέσω τράπεζας. Μείζον για εμάς η προστασία των εργαζομένων», ανέφερε για την πολύκροτη υπόθεση των τελευταίων ημερών η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.
Απαντώντας σε ερώτηση του Newsbomb και στον Γιώργο Καλούμενο στη σημερινή συνέντευξη για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες η κυρία Κεραμέως τόνισε: «Δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές , άρα η υποχρέωση της εργοδοσίας είναι να καταβάλει δεδουλευμένα και εισφορές»