Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζόμενους  

Η υπουργός Εργασίας ενημέρωσε πως την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εργαζόμενους και εργοδότες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζόμενους  
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξεκίνησαν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της Pizza Fan, ενώ οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές.
  • Δεν έχει δοθεί καμία διοικητική ή κυβερνητική εντολή για το κλείσιμο της Pizza Fan και η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει διακοπή λειτουργίας.
  • Τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν 165 έλεγχοι στην Pizza Fan με πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ, κυρίως για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία.
  • Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργείου Εργασίας με εργαζόμενους και εργοδότες για να συζητηθούν οι εξελίξεις στην επιχείρηση.
  • Για την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» δεν υπάρχει εντολή κλεισίματος, αλλά η υπόθεση είναι πιο σύνθετη και βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα.
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταβολές δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της Pizza Fan, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (31/10) η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, όπως ανέφερε, γίνονται προσπάθειες για τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δοθεί καμία διοικητική ή κυβερνητική εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ ούτε η ίδια η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σταματά τη λειτουργία της.

Αυτό σημαίνει ότι οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν σε ισχύ και, ως εκ τούτου, η εργοδοσία εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

165 έλεγχοι και πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Νίκη Κεραμέως στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην Pizza Fan τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και στις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που έχουν εντοπιστεί.

«Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι στην Pizza Fan και τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 730.000 ευρώ. Η πρώτη εστία παραβατικότητας είναι αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός επανέλαβε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί την προτεραιότητα του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι οι εργοδοτικές υποχρεώσεις δεν παύουν να ισχύουν όσο οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές.

«Η προτεραιότητα η δική μας είναι η προστασία των εργαζομένων. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εντολή διοικητική ή κυβερνητική ή άλλη που να διατάσσει το κλείσιμο της επιχείρησης. Ούτε και η ίδια η επιχείρηση έχει πει ότι ''κλείνω''. Άρα όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», δήλωσε.

Συνάντηση με εργαζόμενους και εργοδότες την Τρίτη

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας έχει δρομολογήσει συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη. Στόχος είναι να συζητηθούν οι εξελίξεις και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει γύρω από την επιχείρηση.

«Ως υπουργείο Εργασίας παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και είμαστε σε συνεχείς συνομιλίες. Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη. Άρα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και είμαστε προφανώς έτοιμοι να συνδράμουμε. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εφόσον οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, έχει υποχρέωση η εργοδοσία να καταβάλει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε η υπουργός.

Αναφορικά με το μέλλον της αλυσίδας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι υπάρχουν κινήσεις προς την κατεύθυνση της διατήρησης της λειτουργίας των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές ποια θα είναι η κατάληξη.

«Εμείς βλέπουμε κάποιες κινήσεις για την προσπάθεια συνέχισης της λειτουργίας, προφανώς όλα αυτά θα φανούν στην πράξη», σημείωσε.

Τι ισχύει για την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο»

Η Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε και για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», χαρακτηρίζοντάς την πιο σύνθετη, καθώς εμπλέκονται πολλές διαφορετικές εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

«Είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Μιλάμε για πολύ λιγότερους εργαζόμενους, είναι πολύ πιο περίπλοκη και η έρευνα της αστυνομίας όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες. Εκεί προφανώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αλλά ισχύει ότι και εκεί δεν υπάρχει κάποια εντολή για κλείσιμο επιχείρησης», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Η υπουργός διευκρίνισε, επομένως, ότι ούτε για το «Χωριάτικο» έχει εκδοθεί εντολή διακοπής της λειτουργίας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για την υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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