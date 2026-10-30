Pizza Fan: Σε διαπραγματεύσεις γα την επαναλειτουργία των καταστημάτων υπό επίβλεψη

Snapshot Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης προσπαθεί να επιτρέψει την επαναλειτουργία των καταστημάτων Pizza Fan παρά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων λόγω φορολογικής απάτης.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος διαπραγματεύεται με τη διοίκηση της αλυσίδας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς παραβίαση του καθεστώτος δέσμευσης.

Η υπόθεση επηρεάζει περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους, διανομείς και προμηθευτές, δημιουργώντας ευρύτερο οικονομικό και εργασιακό αντίκτυπο.

Έχουν δεσμευτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων εκτός των λογαριασμών μισθοδοσίας για την προστασία των εργαζομένων.

Η Αρχή θα εξετάσει λεπτομερώς την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης πριν αποφασίσει την αποδέσμευση χρημάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα επαναλειτουργίας των καταστημάτων της Pizza Fan, τα οποία παραμένουν κλειστά μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στη μεγάλη φορολογική απάτη, επιχειρεί να διασφαλίσει ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ο επικεφαλής της Αρχής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διευθυντικά στελέχη της αλυσίδας, αναζητώντας τη φόρμουλα που θα επιτρέψει να συνεχιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να παρακαμφθεί το καθεστώς δέσμευσης που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ένα ευρύτερο οικονομικό και εργασιακό ντόμινο, καθώς η υπόθεση δεν αφορά μόνο τους κατηγορουμένους, αλλά επηρεάζει μια επιχείρηση με περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό διανομέων που εξυπηρετούν τις παραγγελίες στα σπίτια των καταναλωτών. Παράλληλα, ανοιχτές παραμένουν οικονομικές υποχρεώσεις προς προμηθευτές, ιδιοκτήτες των καταστημάτων που μισθώνει η εταιρεία και άλλους συνεργάτες της.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βουρλιώτης έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, από τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες μέχρι ακίνητα. Από την αρχική εντολή, ωστόσο, είχαν εξαιρεθεί οι λογαριασμοί που συνδέονται με τη μισθοδοσία, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και να μην πληγούν οι εργαζόμενοι από τις συνέπειες της υπόθεσης.

Το επόμενο βήμα αφορά την εξέταση της δυνατότητας αποδέσμευσης συγκεκριμένων χρηματικών ποσών, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας των καταστημάτων. Η διαδικασία, πάντως, δεν πρόκειται να είναι ανεξέλεγκτη. Αντιθέτως, προϋπόθεση για οποιαδήποτε σχετική απόφαση είναι να προηγηθεί λεπτομερής αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι πραγματικές ανάγκες της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή αναμένεται να ελέγξει τις μισθολογικές δαπάνες, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις οφειλές προς τους προμηθευτές, τα ανεξόφλητα τιμολόγια, τα μισθώματα των καταστημάτων και το σύνολο των πάγιων λειτουργικών εξόδων. Ταυτόχρονα, θα εξεταστούν τα έσοδα που μπορούν να προκύψουν από την επαναλειτουργία των καταστημάτων, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των χρημάτων που θα μπορούσαν να διατεθούν και για ποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

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