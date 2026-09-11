Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα»

Snapshot Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, όχι προνοιακό επίδομα.

Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη είναι προσωπική του άποψη και όχι θέση του υπουργείου ή της κυβέρνησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης πρότεινε να επανεξεταστεί το επίδομα ανεργίας από το μηδέν και να περιοριστεί η διάρκειά του σε δύο μήνες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να κατευθυνθούν στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η πρότασή του αφορά μόνο το επίδομα ανεργίας και όχι άλλα επιδόματα όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας. Snapshot powered by AI

«Το επίδομα ανεργίας, δεν είναι προνοιακό», αλλά «ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα» σημειώνει σε γραπτή δήλωσή της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με αφορμή σχετικές δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η κ. Κεραμέως σημειώνει πως οι εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική του θέση και όχι θέση του αρμόδιου υπουργείου ή της κυβέρνησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Ολοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Αρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».

Τι είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης

Σημειώνεται πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ERTnews, είχε διατυπώσει την άποψη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει «να αξιολογηθεί από το μηδέν» και η διάρκειά του «να μην ξεπερνά τους δύο μήνες».

«Θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα διεκδικήσω να εφαρμοστεί και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει ο κόσμος. Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες -που είναι μια επιτυχία της χώρας-, μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει» τόνισε.

Διευκρίνισε δε πως «η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από δύο μήνες. Θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών» και ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

«Είναι προσωπική μου θέση», επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης. «Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε από το μηδέν το θέμα του επιδόματος της ανεργίας. Αλλα επιδόματα όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

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