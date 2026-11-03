Κεραμέως: Επιπλέον μέτρα για την ασφαλιστική κάλυψη νέων μετά την ενηλικίωση και τις γονικές άδειες

Snapshot Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλιστικής ικανότητας των νέων μετά την ενηλικίωση, καλύπτοντας κενά που υπάρχουν σήμερα.

Οι γονείς θα μπορούν να λαμβάνουν γονική άδεια χωρίς να απαιτείται διάστημα ενός έτους μεταξύ δύο αδειών, ενώ απλοποιούνται οι διαδικασίες για άδειες όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Το νέο νομοσχέδιο θεσπίζει κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, με έμφαση στη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης.

Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση των όρων εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες, ενισχύοντας την προστασία των εργαζομένων και τη διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2024/2831 και προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών και διευκόλυνση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους. Snapshot powered by AI

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως σήμερα υπάρχει κενό στην ασφαλιστική ικανότητα σε παιδιά που ενηλικιώνονται, ή όταν επιλέγουν να εργαστούν για ένα διάστημα όταν είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα ως μαθητές ή φοιτητές.

Για παράδειγμα, ένας μαθητής της Γ΄ Λυκείου που ενηλικιώνεται τον Ιανουάριο, η ασφαλιστική του κάλυψη δεν θα διακόπτεται, λόγω της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας του, αλλά θα διατηρεί την ασφαλιστική ικανότητα για το προβλεπόμενο μεταβατικό διάστημα.

Όπως διευκρίνισε, στις παραπάνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανότητα διακόπτεται και, προκειμένου να επανακτηθεί, απαιτείται να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ είτε με την ιδιότητα του φοιτητή, είτε ως ανέργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις νέων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και συνήθως το ανακαλύπτουν οι οικογένειες τους με τον «άσχημο» τρόπο, δηλαδή όταν χρειάζονται ιατρική περίθαλψη για κάποιο πρόβλημα υγείας και συνειδητοποιούν ότι είναι ακάλυπτοι.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της λήψης γονικής άδειας από εργαζομένους.

Όπως ανέφερε η μία ρύθμιση προβλέπει ότι οι γονείς δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν έναν χρόνο μεταξύ δύο γονικών αδειών, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει και περιπτώσεις που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, ώστε αυτοί να μην χρειάζεται πλέον να δηλώσουν τη σειρά με την οποία θα πάρουν την άδεια. Επίσης η άδεια φροντιστή θα μπορεί να λαμβάνεται χωρίς να έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την πρόσληψη του εργαζομένου.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του νέου νομοσχεδίου που θέτει όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες. παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία σε Συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας κ.κ. Νίκος Μηλαπίδης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας. Απαιτούνται όμως και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οφείλει να γίνεται με συνθήκες διαφάνειας και αυτό ακριβώς διασφαλίζουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσπίζοντας μεταξύ άλλων ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης στις πλατφόρμες και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 και λοιπές διατάξεις» θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποχρεώσεων για τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας με έμφαση στη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στον ορθό προσδιορισμό του καθεστώτος απασχόλησης και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθόλη τη διάρκεια επεξεργασίας του νομοσχεδίου πραγματοποιείται εκτενής διαβούλευση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους και εκπροσώπους του κλάδου και δεκάδες σχόλια τους έχουν ήδη ενσωματωθεί στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου, ενώ ο διάλογος συνεχίζεται.

Οι δύο άξονες του νομοσχεδίου:

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αλγοριθμική διαχείριση. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν σημαντικά τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και επιβάλλουν ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την εργασιακή κατάσταση. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των απασχολούμενων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν ουσιωδώς την εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ευρύτερα στη βελτίωση των όρων εργασίας όσων απασχολούνται σε πλατφόρμες και στην ενίσχυση προστασίας αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, α) επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, β) η βελτίωση της διαφάνειας στην παροχή υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και γ) η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Συνολικά επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, το οποίο θα ενισχύει την προστασία των εργαζομένων , θα προάγει τη διαφάνεια και τη δίκαιη μεταχείριση και θα συμβάλλει στη διαχείριση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.