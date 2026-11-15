Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Η εγκατάλειψη του εργοστασίου δυσκόλεψε την κατάσβεση λόγω πιθανής ύπαρξης εύφλεκτων υλικών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το εργοστάσιο όπου ξέσπασε η φωτιά είναι εγκαταλελειμμένο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης λόγω της πιθανής ύπαρξης εύφλεκτων υλικών.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.