Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα
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- Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
- Η εγκατάλειψη του εργοστασίου δυσκόλεψε την κατάσβεση λόγω πιθανής ύπαρξης εύφλεκτων υλικών.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το εργοστάσιο όπου ξέσπασε η φωτιά είναι εγκαταλελειμμένο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης λόγω της πιθανής ύπαρξης εύφλεκτων υλικών.
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
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