Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς διαμορφώνεται το ποσό

Το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς διαμορφώνεται το ποσό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως τύπου σύμβασης ή ωραρίου.
  • Το ποσό του Δώρου καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και τις αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου ή κατά τη λήξη της σύμβασης.
  • Η μη καταβολή του Δώρου εντός της προθεσμίας αποτελεί παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να καταγγελθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Η καταβολή του Δώρου είναι υποχρέωση των εργοδοτών και δικαίωμα των εργαζομένων.
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Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζει η εργατική νομοθεσία. Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής, οι επιχειρήσεις καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξόφληση της υποχρέωσής τους, ενώ οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι δικαιούνται την παροχή και με ποιον τρόπο υπολογίζεται.

Το δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων αφορά το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της σύμβασης ή το ωράριο εργασίας. Συνεπώς, το δικαιούνται τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης όσο και εκείνοι που εργάζονται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Πώς καθορίζεται το ποσό του Δώρου

Βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του ποσού αποτελεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος διατηρούσε ενεργή εργασιακή σχέση μέσα στην περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος δικαιούνται το πλήρες ποσό του Δώρου Χριστουγέννων. Αντίθετα, για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από τη λήξη της περιόδου, προβλέπεται η καταβολή αναλογικού ποσού, ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησής τους.

Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης παροχής ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι τακτικές αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος στις 10 Δεκεμβρίου 2026.

Εάν, ωστόσο, η σύμβαση εργασίας έχει λήξει πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το ποσό του Δώρου προσδιορίζεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημέρα λήξης της εργασιακής σχέσης.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

Η εξόφληση του Δώρου Χριστουγέννων εντός της νόμιμης προθεσμίας αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη. Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του 2026 είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν προχωρήσει στην καταβολή του ποσού μέχρι τότε, παραβιάζει τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να καταγγείλουν τη μη πληρωμή και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Επομένως, η έγκαιρη καταβολή του Δώρου δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά κατοχυρωμένη υποχρέωση των εργοδοτών και δικαίωμα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

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