Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούστε

***** ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ **** ** Η φωτογραφία έχει ληφθεί χωρίς τη ρητή άδεια των εικονιζόμενων. Η δημοσίευση των χαρακτηριστικών τους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη **

Snapshot Το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 και μόνο σε χρήμα.

Οι εργαζόμενοι με συνεχή απασχόληση από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται πλήρες Δώρο, ενώ οι υπόλοιποι αναλογικό ποσό ανάλογα με τη διάρκεια εργασίας.

Το πλήρες Δώρο ισοδυναμεί με έναν μηνιαίο μισθό συν την αναλογία επιδόματος αδείας, περίπου 104,17% του μηνιαίου μισθού.

Η κανονική άδεια και η άδεια μητρότητας προσμετρούνται στον υπολογισμό του Δώρου, ενώ οι ημέρες ασθενείας χωρίς επίδομα αφαιρούνται.

Η μη καταβολή του Δώρου εντός της προθεσμίας αποτελεί παράβαση και οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν το γεγονός στην Επιθεώρηση Εργασίας. Snapshot powered by AI

Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης και οι τακτικές αποδοχές καθορίζουν το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για το 2026. Για όσους απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη σε όλη την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, προβλέπεται πλήρες ποσό. Όσοι εργάστηκαν για μικρότερο διάστημα δικαιούνται αναλογικό μέρος.

Η προθεσμία πληρωμής λήγει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να καταβάλουν το Δώρο και νωρίτερα. Η εξόφληση γίνεται μόνο σε χρήμα: προϊόντα, δωροεπιταγές ή άλλες παροχές σε είδος δεν μπορούν να το υποκαταστήσουν.

Το δικαίωμα αφορά όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Καλύπτει τόσο την πλήρη όσο και τη μερική απασχόληση, καθώς και τις συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Αναλογία δικαιούνται επίσης όσοι παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν πριν από το τέλος του έτους, ανάλογα με το διάστημα που εργάστηκαν μέσα στην περίοδο υπολογισμού.

Για συνεχή εργασιακή σχέση από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το ποσό αντιστοιχεί σε:

Έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό.Είκοσι πέντε ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Στο ποσό προσμετράται η αναλογία του επιδόματος αδείας. Έτσι, για έναν μισθωτό, το πλήρες Δώρο φθάνει περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού. Ενδεικτικά, με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, το πλήρες Δώρο διαμορφώνεται περίπου στα 1.041,67 ευρώ μικτά, πριν αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Όταν η εργασιακή σχέση καλύπτει μέρος της περιόδου Μαΐου-Δεκεμβρίου, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειάς της αντιστοιχούν:

Τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό.Δύο ημερομίσθια, εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο. Αν η απασχόληση διήρκεσε λιγότερες από 19 ημέρες, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα. Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας. Ως βάση χρησιμοποιούνται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Για όσους έχουν αποχωρήσει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές που ίσχυαν όταν τερματίστηκε η εργασιακή σχέση.

Η κανονική ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας περιλαμβάνονται στον χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για το Δώρο Χριστουγέννων.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για την ασθένεια. Οι ημέρες για τις οποίες δεν χορηγείται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα συνυπολογίζονται. Αντίθετα, αφαιρούνται εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.

Τι γίνεται αν δεν πληρωθεί

Η καταβολή είναι υποχρεωτική και η παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας χωρίς πληρωμή αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι εργαζόμενοι που δεν θα λάβουν το Δώρο έως τις 21 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις.

Για να υπολογίσουν το ποσό που τους αναλογεί, μπορούν να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.

Διαβάστε επίσης