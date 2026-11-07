Σούπερ μάρκετ: Οι προσφορές που κρύβουν παγίδες - Πώς το «5+1 δώρο» βγαίνει 105% ακριβότερο

Snapshot H προσφορά «5+1 δώρο» σε αναψυκτικό κοστίζει 105% περισσότερο ανά λίτρο σε σχέση με την αγορά μιας μεγαλύτερης φιάλης.

Η μεγαλύτερη συσκευασία ελληνικού καφέ είναι 44% ακριβότερη ανά κιλό από τη μικρότερη συσκευασία.

Η αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων ζυμαρικών είναι περίπου 11,2% φθηνότερη από την αντίστοιχη πολυσυσκευασία.

Η πλατφόρμα PosoKanei επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές ανά μονάδα μέτρησης και να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις τιμών των προϊόντων.

Η χαμηλότερη τιμή στο ράφι ή η ένδειξη προσφοράς δεν εγγυώνται απαραίτητα οικονομικότερη αγορά. Snapshot powered by AI

Δεν είναι πάντα συμφέρουσες οι προσφορές που συναντούν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς η χαμηλή τιμή στη συσκευασία ή η επιπλέον ποσότητα δεν εγγυώνται απαραίτητα και μικρότερο κόστος.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αναψυκτικού με την ένδειξη «5+1 δώρο», το οποίο αποδεικνύεται κατά 105% ακριβότερο ανά λίτρο σε σύγκριση με την αγορά μιας μεγαλύτερης φιάλης.

Την ίδια στιγμή, μεγαλύτερη συσκευασία ελληνικού καφέ κοστίζει 44% περισσότερο ανά κιλό από τη μικρότερη, ενώ η αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων ζυμαρικών αποδεικνύεται φθηνότερη από την αντίστοιχη πολυσυσκευασία.

Τα παραδείγματα προκύπτουν από τις συγκρίσεις τιμών που παρέχει η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, μέσα από την οποία οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν το πραγματικό κόστος των προϊόντων ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, αλλά και να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών τους κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Το «5+1 δώρο» που κοστίζει 105% περισσότερο

Η πρώτη περίπτωση αφορά πολυσυσκευασία αναψυκτικού με έξι κουτάκια των 330 ml, η οποία διαφημίζεται ως «5+1 δώρο» και πωλείται προς 3,25 ευρώ. Με βάση τη συνολική ποσότητα των 1,98 λίτρων, η τιμή διαμορφώνεται στα 1,64 ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, το ίδιο αναψυκτικό διατίθεται και σε πλαστική φιάλη του 1,5 λίτρου, με κόστος 1,20 ευρώ, δηλαδή μόλις 0,80 ευρώ ανά λίτρο.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή, καθώς η πολυσυσκευασία με το ένα κουτάκι δωρεάν είναι τελικά περίπου 105% ακριβότερη ανά λίτρο. Έτσι, αυτό που εμφανίζεται ως προσφορά δεν αποτελεί απαραίτητα και την οικονομικότερη επιλογή.

Καφές: Η μεγαλύτερη συσκευασία βγαίνει ακριβότερη κατά 44%

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην αγορά ελληνικού καφέ. Η συσκευασία των 194 γραμμαρίων κοστίζει 3,09 ευρώ, με την τιμή ανά κιλό να ανέρχεται στα 15,93 ευρώ.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη συσκευασία των 340 γραμμαρίων πωλείται προς 7,80 ευρώ, ανεβάζοντας το κόστος στα 22,94 ευρώ ανά κιλό.

Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής που επιλέγει τη μεγαλύτερη συσκευασία πληρώνει περίπου 44% περισσότερα χρήματα για την ίδια ποσότητα καφέ, σε σχέση με εκείνον που αγοράζει τη μικρότερη.

Ζυμαρικά: Φθηνότερα τα τέσσερα χωριστά πακέτα

Η τρίτη περίπτωση αφορά τα ζυμαρικά και συγκεκριμένα τα πακέτα σπαγγέτι των 500 γραμμαρίων.

Η τιμή ενός μεμονωμένου πακέτου είναι 0,69 ευρώ. Επομένως, για τέσσερα πακέτα ο καταναλωτής θα χρειαστεί να πληρώσει συνολικά 2,76 ευρώ.

Ωστόσο, η αντίστοιχη πολυσυσκευασία των τεσσάρων πακέτων κοστίζει 3,07 ευρώ. Η διαφορά φτάνει τα 31 λεπτά, με την αγορά της πολυσυσκευασίας να είναι περίπου 11,2% ακριβότερη για ακριβώς την ίδια ποσότητα προϊόντος.

Μάλιστα, τα στοιχεία της πλατφόρμας δείχνουν ότι η τιμή της συγκεκριμένης πολυσυσκευασίας έχει αυξηθεί αισθητά. Στις 18 Σεπτεμβρίου κόστιζε 2,72 ευρώ, ενώ την 1η Νοεμβρίου είχε φτάσει στα 3,07 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 35 λεπτών ή περίπου 12,9% μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.

Τσαγγάρη: Η χαμηλότερη τιμή στο ράφι δεν σημαίνει πάντα οικονομικότερη αγορά

Στη σημασία της σύγκρισης των τιμών ανά μονάδα μέτρησης αναφέρεται η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως επισημαίνει, η χαμηλότερη τιμή που βλέπει κάποιος στο ράφι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πραγματοποιεί και την πιο συμφέρουσα αγορά. Μια προσφορά, ένα επιπλέον προϊόν ως δώρο ή μια μεγαλύτερη συσκευασία μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο για την ίδια ποσότητα.

Η ίδια τονίζει ότι μέσω του PosoKanei οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να εντοπίζουν τις επιλογές που πραγματικά τους συμφέρουν.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές, ώστε οι καταναλωτές να μην παρασύρονται αποκλειστικά από τις προσφορές, αλλά να αξιολογούν την πραγματική αξία κάθε προϊόντος.

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν τις τιμές

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πραγματικό κόστος των αγορών.

Παράλληλα, διαθέτει ιστορικό τιμών για τους τελευταίους δύο μήνες, επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαπιστώνουν εάν ένα προϊόν έχει ακριβύνει ή έχει γίνει φθηνότερο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ένδειξη «προσφορά», το επιπλέον προϊόν ή η μεγαλύτερη συσκευασία δεν αποτελούν από μόνα τους εγγύηση εξοικονόμησης χρημάτων. Η σύγκριση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές διαφορές και να προστατεύσει το οικογενειακό εισόδημα από αγορές που τελικά κοστίζουν περισσότερο.

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