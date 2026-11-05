Σούπερ Μάρκετ: Συνεχίζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 994 κωδικούς

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 5,6% τον Οκτώβριο, με σημαντικέςξήσεις στην ενέργεια και τις υπηρεσίες.

Η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει 994 κωδικούς με μέση μείωση τιμής 7,1% για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 74 προμηθευτές, ενώ οι προσφορές διαμορφώνονται προαιρετικά από τις εταιρείες.

Η ψηφιακή εφαρμογή posokanei.gov.gr επιτρέπει την εύρεση προϊόντων με μειωμένη τιμή σε διάφορες κατηγορίες, όπως τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής.

Αναμένεται εορταστική λίστα μειώσεων με επίκεντρο τα χριστουγεννιάτικα τρόφιμα, που θα ξεκινήσει περίπου στις 15 Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Αυξημένο κατά 0,5% παρουσιάστηκε το ποσοστό του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 5,6%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές καταγράφηκαν στην ενέργεια και της υπηρεσίες, ενώ την ίδια ώρα σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 1,4% , σημειώνοντας έντονη αύξηση από το -0,1% του προηγούμενου μήνα.

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τα νοικοκυριά για τις αγορές τους στο σούπερ μάρκετ, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2026. Με τη συμμετοχή 994 κωδικών, η μέση μείωση στη βασική τιμή διαμορφώνεται στο 7,1%, ενώ οι επαφές με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ συνεχίζονται για την ένταξη επιπλέον προϊόντων.

Από εχθές είναι δυνατή η επιλογή εύρεσης των προϊόντων με μειωμένη τιμή και στην ψηφιακή εφαρμογή του posokanei.gov.gr, στις κατηγορίες τροφίμων, αναψυκτικών, ειδών προσωπικής υγιεινής, βρεφικών προϊόντων και τροφών για κατοικίδια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, οι 628 από τους 994 κωδικούς αφορούν επώνυμα προϊόντα, με μέση μείωση 6,7%. Άλλοι 307 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου η μέση μείωση φθάνει το 8%, ενώ 59 κωδικοί ανήκουν στην κατηγορία του κρέατος, με μέση υποχώρηση 7,3%.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα μειωμένων τιμών είναι προαιρετική, ενώ οι προσφορές διαμορφώνονται ανάλογα την εκάστοτε εταιρεία. Έως τώρα στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και περίπου 74 διαφορετικοί προμηθευτές.

Το επόμενο βήμα τοποθετείται περίπου στις 15 Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η εορταστική λίστα, με επίκεντρο τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Οι μειώσεις σε ορισμένα από αυτά ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι συμμετοχές και τα αντίστοιχα ποσοστά.

Διαβάστε επίσης