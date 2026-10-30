Ρεύμα: Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης - Ποιες ώρες ισχύουν χαμηλότερες τιμές

Snapshot Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου ισχύει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης στο ρεύμα.

Οι μειωμένες τιμές ισχύουν στις ώρες 12:00-15:00 (μεσημβρινή ζώνη) και 02:00-05:00 (νυχτερινή ζώνη).

Για να επωφεληθεί κάποιος από τη διζωνική τιμολόγηση απαιτείται διζωνικός μετρητής, με κόστος εγκατάστασης 47,26 € συν ΦΠΑ αν δεν υπάρχει ήδη.

Η επιλογή κατάλληλου προγράμματος γίνεται μέσω του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και τα τιμολόγια ορίζονται από τους προμηθευτές. Snapshot powered by AI

Επιστρέφει από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο για τη μειωμένη τιμή στο ρεύμα, κατά τις μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ξεκινά να εφαρμόζεται για το φετινό χειμώνα προκειμένου να διευκολύνει τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες τιμές.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ οι ώρες που θα ισχύει μειωμένη τιμή στο ρεύμα είναι:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. - 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 5 π.μ.

Τι πρέπει να κάνεται για να το αποκτήσετε

Αυτό που χρειάζεται για τα ωφέλη της διζωνικής τιμολόγησης είναι:

Διζωνικός μετρητής: Εάν δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει αίτηση για εγκατάσταση και αναβάθμιση στον ΔΕΔΔΗΕ. Για νέα εγκατάσταση, το κόστος διαμορφώνεται σε 47,26 € συν ΦΠΑ.

Επιλογή κατάλληλου προγράμματος: Αναλόγως τον πάροχο ρεύματος ισχύουν άλλες προϋποθέσεις για το διζωνικό πρόγραμμα, ωστόσο κάθε εταιρεία παρέχει αυτή την επιλογή.

Σημειώνεται ότι τα τιμολόγια χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης