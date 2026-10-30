Ρεύμα: Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης - Ποιες ώρες ισχύουν χαμηλότερες τιμές

Από την 1η Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου ισχύει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ρεύμα: Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης - Ποιες ώρες ισχύουν χαμηλότερες τιμές
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  • Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου ισχύει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης στο ρεύμα.
  • Οι μειωμένες τιμές ισχύουν στις ώρες 12:00-15:00 (μεσημβρινή ζώνη) και 02:00-05:00 (νυχτερινή ζώνη).
  • Για να επωφεληθεί κάποιος από τη διζωνική τιμολόγηση απαιτείται διζωνικός μετρητής, με κόστος εγκατάστασης 47,26 € συν ΦΠΑ αν δεν υπάρχει ήδη.
  • Η επιλογή κατάλληλου προγράμματος γίνεται μέσω του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και τα τιμολόγια ορίζονται από τους προμηθευτές.
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Επιστρέφει από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο για τη μειωμένη τιμή στο ρεύμα, κατά τις μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ξεκινά να εφαρμόζεται για το φετινό χειμώνα προκειμένου να διευκολύνει τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες τιμές.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ οι ώρες που θα ισχύει μειωμένη τιμή στο ρεύμα είναι:

  • Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. - 3 μ.μ.
  • Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. - 5 π.μ.

Τι πρέπει να κάνεται για να το αποκτήσετε

Αυτό που χρειάζεται για τα ωφέλη της διζωνικής τιμολόγησης είναι:

  • Διζωνικός μετρητής: Εάν δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει αίτηση για εγκατάσταση και αναβάθμιση στον ΔΕΔΔΗΕ. Για νέα εγκατάσταση, το κόστος διαμορφώνεται σε 47,26 € συν ΦΠΑ.
  • Επιλογή κατάλληλου προγράμματος: Αναλόγως τον πάροχο ρεύματος ισχύουν άλλες προϋποθέσεις για το διζωνικό πρόγραμμα, ωστόσο κάθε εταιρεία παρέχει αυτή την επιλογή.
  • Σημειώνεται ότι τα τιμολόγια χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

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