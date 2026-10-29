Ηλεκτρικό ρεύμα: Άσχημα νέα για τα πράσινα τιμολόγια - Πόσο θα πληρώσουν για τον Οκτώβριο

Snapshot Οι τιμές πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε περίπου 21% από τον Σεπτέμβριο έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Περίπου 3 εκατομμύρια καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένες χρεώσεις λόγω της ανόδου της τιμής ηλεκτρικού.

Εξετάζεται η παράταση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα έως τις 15 Νοεμβρίου, με επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης, του ντίζελ και του πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν υψηλές παρά τις επιδοτήσεις. Snapshot powered by AI

Νέα αναταραχή καταγράφεται στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές σε πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το πετρέλαιο Μπρεντ διαμορφώνεται στα 112,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος φτάνει τα 238,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο κινείται στα 100,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο επίκεντρο 3 εκατομμύρια καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς περίπου 3 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει πράσινα τιμολόγια ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένες χρεώσεις.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ από την 1η έως και τις 29 Οκτωβρίου ανήλθε στα 189,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 21%.

Οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Οκτώβριο κυμαίνονται από 14,7 έως 34,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με το τελικό κόστος για τους καταναλωτές να εξαρτάται από τον πάροχο και το τιμολόγιο που έχουν επιλέξει.

Προς παράταση τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα έως τις 15 Νοεμβρίου, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται στα 2,143 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης φτάνει τα 2,127 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 20 λεπτών.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή αναφέρεται στα 1,56 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο.