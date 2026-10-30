Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|30/10/2026 6:30:00 πμ
|30/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΖΗΝΩΝΟΣ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
|483
|Κατασκευές
|30/10/2026 6:30:00 πμ
|30/10/2026 5:30:00 μμ
|ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
|ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ - ΔΗ.ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ - ΑΞΙΟΥ - ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
|484
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1177
|Λειτουργία
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 11:00:00 πμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΤΟΥΛΙ
|39
|Λειτουργία
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΠΕΡΑΝ, ΙΩΛΚΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ.
|Λειτουργία
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗ, ΒΑΣ.ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΩΝ.
|706
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1452
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 63, 53, 47, 49, 51 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1449
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1176
|Λειτουργία
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 1:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 125 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ.
|709
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΑΤΕΡΛΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΑΛΥΒΙΑ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ .
|1775
|Λειτουργία
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 4:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΖΕΦΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ, Π.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΔΟΣ.
|703
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΕΧΑΝΗ.
|708
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΕΧΑΝΗ.
|708
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ.
|710
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:00:00 πμ
|30/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΡΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ απο κάθετο: ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ έως κάθετο: ΝΤΟΥΡΜ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ απο κάθετο: ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΣΣΑ απο κάθετο: ΘΑΡΥΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΟΓΚΟΝΟΦ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ έως κάθετο: ΠΙΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ
|1454
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:30:00 πμ
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΟΡΩΝ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1453
|Κατασκευές
|30/10/2026 8:30:00 πμ
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 35 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1451
|Κατασκευές
|30/10/2026 9:00:00 πμ
|30/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΟΥ 23, 25 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2, 4, 6 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΔΙΟΝΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1448
|Κατασκευές
|30/10/2026 10:00:00 πμ
|30/10/2026 1:00:00 μμ
|ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΠ.ΜΠΕΓΚΑ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ, ΚΑΛΛΕΡΓΗ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΕΩΣ ΗΡΩΟΥ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ.
|704
|Κατασκευές
|30/10/2026 12:00:00 μμ
|30/10/2026 3:00:00 μμ
|ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΧΕΛΜΟΥ, ΔΙΟΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ.
|707
|Κατασκευές
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