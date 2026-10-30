Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

30/10/2026 6:30:00 πμ30/10/2026 5:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΖΗΝΩΝΟΣ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ483Κατασκευές
30/10/2026 6:30:00 πμ30/10/2026 5:30:00 μμΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ - ΔΗ.ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ - ΑΞΙΟΥ - ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ484Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1177Λειτουργία
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 11:00:00 πμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΤΟΥΛΙ39Λειτουργία
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΙΩΝΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΠΕΡΑΝ, ΙΩΛΚΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ. Λειτουργία
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 12:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗ, ΒΑΣ.ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΥΡΩΝ.706Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1452Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 63, 53, 47, 49, 51 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1449Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1176Λειτουργία
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 1:00:00 μμΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΜονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 125 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ.709Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΑΤΕΡΛΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΑ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ .1775Λειτουργία
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 4:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΖΕΦΥΡΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ, Π.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΔΟΣ.703Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΕΧΑΝΗ.708Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΕΧΑΝΗ.708Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 4:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ.710Κατασκευές
30/10/2026 8:00:00 πμ30/10/2026 5:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΘΑΡΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ απο κάθετο: ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ έως κάθετο: ΝΤΟΥΡΜ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ απο κάθετο: ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΣΣΑ απο κάθετο: ΘΑΡΥΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡΟΓΚΟΝΟΦ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ έως κάθετο: ΠΙΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ1454Κατασκευές
30/10/2026 8:30:00 πμ30/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΟΡΩΝ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ1453Κατασκευές
30/10/2026 8:30:00 πμ30/10/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ 35 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1451Κατασκευές
30/10/2026 9:00:00 πμ30/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΑΙΔΙΝΟΥ 23, 25 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2, 4, 6 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΔΙΟΝΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1448Κατασκευές
30/10/2026 10:00:00 πμ30/10/2026 1:00:00 μμΜΕΛΙΣΣΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΠ.ΜΠΕΓΚΑ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ, ΚΑΛΛΕΡΓΗ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΕΩΣ ΗΡΩΟΥ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ.704Κατασκευές
30/10/2026 12:00:00 μμ30/10/2026 3:00:00 μμΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ, ΧΕΛΜΟΥ, ΔΙΟΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ.707Κατασκευές
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