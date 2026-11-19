Snapshot Η βιολογική και η θετή μητέρα του βρέφους αρνούνται κατηγορηματικά ότι δόθηκαν ή λήφθηκαν χρήματα για το παιδί, ενώ ο βιολογικός πατέρας παραδέχεται ότι εισέπραξαν 3.500 ευρώ.

Το βρέφος παραδόθηκε σε άλλη οικογένεια τρεις μέρες μετά τη γέννησή του, με την παράδοση να έχει συμφωνηθεί πριν τον τοκετό.

Η θετή μητέρα ισχυρίζεται ότι βοήθησε οικονομικά τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας και δεν έδωσε χρήματα για το παιδί, το οποίο προτίθεται να υιοθετήσει.

Η βιολογική μητέρα και η ανάδοχη μητέρα είναι συγγενείς και γνώριζαν η μία την κατάσταση της άλλης πριν τη γέννηση του βρέφους.

Ο δικηγόρος της ανάδοχης μητέρας αρνείται την αγοραπωλησία και υποστηρίζει ότι πρόκειται για ανάθεση γονικής μέριμνας λόγω των πολλών παιδιών της βιολογικής μητέρας. Snapshot powered by AI

Αρνούνται κατηγορηματικά ότι δόθηκαν και ελήφθησαν χρήματα για το βρέφος στον Πύργο, η βιολογική και η θετή του μητέρα, ωστόσο ο βιολογικός πατέρας παραδέχτηκε την αγοραπωλησία.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η βιολογική μητέρα του βρέφους στον Alpha: «Ναι να το χαρίσω σε μια οικογένεια, γιατί δεν μπορούσα εγώ να τα βγάλω πέρα. Και ο σύζυγος δεν με άφηνε να το δώσω. Επέμεινα εγώ να το δώσω. Δεν πήρα ούτε εγώ λεφτά, ούτε η [...] μου έδωσε. Και να μου έδινε, δεν θα τα δεχόμουν».

Ωστόσο, στην αστυνομία λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε αναφέρει κάτι διαφορετικό. «Ήρθα να σας πω πως τον Γενάρη γέννησα ένα αγοράκι και τρεις μέρες αφότου βγήκα από το νοσοκομείο το 'πουλήσαμε' μαζί με τον άντρα μου σε μια γυναίκα που λέγεται ... και πήραμε 3.500 ευρώ και με αυτά ο άντρας μου αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μάρκας ...», είχε καταθέσει.

Από την πλευρά της, η θετή μητέρα του 10 μηνών βρέφους που με εισαγγελική εντολή βρίσκεται στο νοσοκομείο του Πύργου: «Πήγα είδα την κατάντια που έμεναν, ήταν πολύ χάλια. Με ποντίκια, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα και δεν μου άρεσε η περιοχή που καθόταν. Αναγκαστικά εγώ έπαιρνα τον Άγγελο να του ψωνίσω, να τον κρατήσω και μετά τον λυπήθηκα και τον κράτησα σαν παιδί μου. Εγώ θα τον υιοθετήσω και θα κρατήσω τον Άγγελο».

Όσο για το αν έδωσε χρήματα για να πάρει το παιδί, η ίδια απάντησε: «Όχι, όχι. Έδινα στα παιδιά της που τα έβλεπα ξυπόλητα και τέτοια... Βοηθούσα τα παιδιά, όχι λεφτά στα χέρια της... στα παιδάκια της που ζήλευαν που έβλεπαν τα άλλα παιδιά, για να πάρουν κάτι να φάνε».

Ανέφερε, μάλιστα, ότι η βιολογική του μητέρα της το έδωσε με χαρά, λέγοντας: «Δεν μου έφερε αντίρρηση να μου πει 'μη μου παίρνεις το παιδί' και τέτοια. Τίποτα δεν μου είπε. 'Εντάξει μου λέει', γέλαγε».

Άλλη άποψη έχει ωστόσο ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατέθεσε: «Τα λεφτά από το παιδί ήταν 3.500 ευρώ και τα πήρε η γυναίκα μου. Εγώ αγόρασα αμάξι, αλλά μετά το πούλησα σε κάποιον στην Αθήνα. Έχουμε επτά παιδιά, με αυτό οκτώ».

Είχε συμφωνηθεί η πώληση πριν από τη γέννηση του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ωστόσο, η παράδοση του βρέφους σε άλλη οικογένεια μόλις τρεις μέρες μετά τη γέννησή του, φέρεται να είχε συμφωνηθεί πριν ακόμη γεννηθεί. Όπως φαίνεται από την έρευνα, η βιολογική μητέρα και η γυναίκα που ανέλαβε το βρέφος γνωρίζονταν ήδη, καθώς συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς.

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος της ανάδοχης μητέρας, Αναστάσιος Τσάτας, οι δύο γυναίκες είχαν συναντηθεί πριν από τον τοκετό, όταν η εγκυμονούσα εξέφρασε την αδυναμία της να μεγαλώσει ακόμη ένα παιδί. «Είναι συγγενείς, γνωρίζονταν και πριν από τον τοκετό. Η εγκυμονούσα τής εξέφρασε την αγωνία της, λέγοντάς της ότι έχει ήδη οκτώ παιδιά και με το νέο μωρό θα γίνουν εννέα. Της ανέφερε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται στην Αθήνα, ότι την έχει εγκαταλείψει και ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας», αναφέρει ο δικηγόρος. Ο ίδιος αρνείται ότι υπήρξε αγοραπωλησία του βρέφους: «Δεν πρόκειται για αγοραπωλησία απλώς για ανάθεση της γονικής μέριμνας για κάποιο χρονικό διάστημα».

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